Die Kreuzfahrtsaison 2022 startet in Kiel bereits im Februar. Erstmals schickt die Rostocker Reederei Aida Cruises ihr neuestes Schiff nach Kiel. Der 337 Meter lange Neubau ist zugleich das größte Schiff, das im Seehafen Kiel jemals empfangen wurde. Sein Besuch hat einen besonderen Hintergrund.

Rekordbesuch im Seehafen Kiel - Kreuzfahrtgigant „Aidacosma“ kommt am Freitag nach Kiel

Von Frank Behling