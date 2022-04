Kiel

Der Kieler Hafen erwartet für das Jahr 2022 fast 250 Besuche von Kreuzfahrtschiffen. Das sind 76 mehr als in der letzten Saison vor der Corona-Pandemie 2019. Damals zählte der Seehafen 174 Schiffsanläufe mit 803 061 Passagieren.

Wie viele Passagiere genau es in diesem Jahr werden, ist noch offen. Bei voller Auslastung der Schiffskapazitäten wären es jedoch weit über eine Million Urlauber, die mit den weißen Ozeanriesen nach Kiel kommen oder von dort starten. Die Hoffnung beim Seehafen, die magische Grenze von einer Million Urlaubern zu knacken, wächst. „Wir erwarten die internationalste Saison aller Zeiten. Wir freuen uns auf Gäste aus aller Welt, aber natürlich auch auf die internationalen Crews“, sagt Seehafen-Chef Dirk Claus. Bei vielen Besatzungen sei der Kieler Hafen mit der Innenstadtlage sehr beliebt. Auf vielen Schiffen komme es in diesem Jahr zum ersten Wiedersehen nach zwei Jahren.

Der Krieg in der Ukraine verändert die Reisepläne der Reedereien

Der Ukraine-Krieg beschert den deutschen Häfen einen zusätzlichen Schub bei der Zahl der Anläufe. Viele Reedereien ändern ihre Reisepläne, schwenken um und steuern Häfen in Schweden, Norwegen oder Dänemark an.

Auch in Kiel hat am Mittwoch die Sommersaison der Kreuzfahrt begonnen. Den Anfang machte der schwedische Kapitän Mats Nelson, der mit dem Kreuzfahrtschiff „Hamburg“ aus Kopenhagen eintraf. Das 144 Meter lange Schiff hat die ersten 300 Passagiere am Ostseekai angelandet. Mit neuen Passagieren soll es von Kiel zum Inselhopping in die Nordsee gehen. Helgoland und Sylt werden von Kiel aus angelaufen.

„Die Nachfrage nach Seereisen ist sehr groß“, berichtet Oliver Steuber, Geschäftsführer von Plantours Kreuzfahrten. „Die Leute haben einen großen Nachholbedarf nach zwei Jahren Pandemie. Sie wollen einfach raus und reisen.“ Die Touren für den Sommer sind demnach bei der „Hamburg“ schon sehr gut gebucht. Steuber: „Besonders Grönland ist gefragt.“

Die Zuversicht unter den Kreuzfahrt-Anbietern kehrt zurück

Auch bei der Konkurrenz überwiegt die Zuversicht. „Die Kreuzfahrt ist wieder zurück“, sagt Felix Eichhorn, Präsident von Aida Cruises aus Rostock. Der Marktführer in Deutschland geht ab dem Wochenende im Mittelmeer mit dem Neubau „Aidacosma“ samt Platz für bis zu 6600 Passagiere an den Start. Mit diesem Neubau habe Aida jetzt mehr Kapazität als vor der Pandemie, obwohl mit der „Aidacara“ und „Aidamira“ zwei Schiffe in der Pandemie aussortiert wurden. „Wir sind absolut zuversichtlich, dass wir die Nachfrage in diesem Jahr auch wieder auf das Niveau von 2019 bringen können“, so Eichhorn.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damals buchten 2,94 Millionen Deutsche eine Kreuzfahrt – ein Rekord. Durch die Pandemie wurden in den zwei Folgejahren Schiffe aufgelegt, wegen Hygienekonzepten Kapazitäten reduziert. Zeitweise fuhren Schiffe nur mit halber Auslastung.

Eichhorn ist zuversichtlich, dass die 13 Kussmund-Schiffe von Aida bis zum Sommer zum Normalbetrieb zurückkehren können. Auch für die kleineren Schiffe ist dies das Ziel. „Wir sind bei der „Hamburg“ inzwischen wieder bei 90 Prozent der Kabinenbelegung. Das fällt aber an Bord nicht so auf, da viele Kabinen nur durch einen Passagier belegt sind“, so Oliver Steuber von Plantours. Bis zum Sommer soll aber auch beim Plantours-Schiff wieder die volle Kapazität genutzt werden. Das Infektionsgeschehen habe man gut im Griff. Die Zusammenarbeit mit den Häfen funktioniere inzwischen überall sehr gut, so Steuber.