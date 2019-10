Von Kiel nach Dubai

Kiel

Der letzte Besuch der " Aidaprima" war noch mal eine logistische Meisterleistung für den Hafen. 4200 Passagiere kamen nach einer Ostsee-Kreuzfahrt am Sonnabendmorgen nach Kiel. Am Abend startete die Besatzung mit dem 300 Meter lange Schiff von der Förde in Richtung Sonne - und zwar ausgebucht.

Mit über 1000 Kindern nach Palma

Die erste Etappe der Reise in den Süden startete mit fast 4400 deutsche Passagieren, darunter über 1000 Kinder und Jugendliche. In 14 Tagen geht es über Oslo, Zeebrügge und Lissabon nach Palme de Mallorca. Von dort aus geht es Ende Oktober weiter nach Dubai.

In Kiel nutzte die Besatzung am Sonnabend aber auch noch einmal die Chance zum Auffüllen der Lagerräume und Kühlkammern sowie für Wartungsarbeiten an den Kieler MaK-Motoren. Die Kieler Werft Gebr. Friedrich unterstützte die Besatzung.

Im Maschinenraum steht neben drei normalen MaK M43-Dieselgeneratoren auch der erste Dual-Fuel-Motor des Typs M46DF für den Betrieb mit Flüssigerdgas. Der in Kiel entwickelte Motor wurde 2013 ausgeliefert. Damit hat die " Aidaprima" den ersten Motor dieses Typs.

Die Mak-Motoren erzeugen den Strom, mit dem die beiden Elektromotoren sowie das gesamte Bordnetz versorgt werden.

In den jetzt kommenden Wintermonaten kreuzt die " Aidaprima" von Dubai aus durch den Persischen Golf und besucht den Oman, Abu Dhabi und Bahrain.

10. April startet die " Aidaprima" dann wieder zur Reise nach Kiel. Am 16. Mai 2020 wird das Schiff wieder in Kiel erwartet.

Starkes Wachstum in Kiel

Insgesamt wurde Kiel nach Angaben des Seehafens in diesem Jahr 174mal von 32 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen angelaufen. Das ist ein Anstieg um sieben Anläufe gegenüber 2018.

Deutlicher gestiegen ist in Kiel die Gesamttonnage von 11,5 auf 15 Millionen BRZ. Die Ursache ist die immer größer werdenden Schiffe.

In den Kieler Terminals wurden deshalb auch über 800.000 Kreuzfahrtpassagiere gezählt. Und das ist ein Zuwachs um 33,6 Prozent gegenüber 2018 und zugleich ein Rekord für Kiel.

„Die Kreuzfahrtsaison 2019 ist im Kieler Hafen sehr gut gelaufen. Reedereien und Hafen haben erstklassig zusammengearbeitet", so Hafenchef Dirk Claus. Dienstleister wie die Schiffsmakler Sartori & Berger, Busunternehmen und auch die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel haben dabei mitgeholfen.

Zum Teil waren im Sommer an einigen Tagen 80 Busse für Shuttleverkehre und Ausflugsfahrten der Kreuzfahrer zeitgleich im Einsatz. Für den Passagierverkehr im Ostuferhafen hat der Seehafen zudem extra Linienbusse aus Hamburg gekauft.

Bewährt hat sich das im 2014 eröffnete und im April ausgebaute Kreuzfahrtterminal im Ostuferhafen. Am Liegeplatz 1 an der Schwentinemündung machte 2019 erstmals jeden Sonnabend die " MSC Meraviglia" fest.

Im kommenden Jahr wird dort dann noch zusätzlich die "MSC Splendida" jeden Sonnabend abgefertigt. Damit werden dort pro Wochenende im Ostuferhafen von MSC über 20000 Passagiere abgefertigt.

Größter Kreuzfahrt-Kunde des Seehafens bleibt auch im nächsten Jahr die Reederei Aida. "Wir fühlen uns in Kiel sehr wohl", so Hansjörg Kunze von Aida. Bislang habe Aida für 2020 bereits 65 Anläufe reserviert, wie Kunze sagte. Zweitgrößter Kunde ist MSC mit fast 40 Anläufen und TUI Cruises mit etwa 30 Anläufen.

Marke von 200 Schiffsbesuchen für 2020 in Sicht

Insgesamt werden 2020 wohl erstmals rund 200 Schiffsanläufe in Kiel erwartet. Die genaue Liste wird der Seehafen traditionell im Januar veröffentlichen.

„Das starke Wachstum bei Schiffsgrößen und Passagierzahlen wird davon begleitet, dass Reedereien häufig sehr junge und besonders umweltfreundliche Schiffe ab Kiel einsetzen", sagte Claus.

Um noch besser zu werden, wird bereits an der Landstromanlage gebaut. Im nächsten Jahr sollen bereits 60 bis 70 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen mit Landstrom beliefert werden. Damit will Kiel in Deutschland Vorreiter werden.

Vorsichtige Schätzungen erwarten neben der Vermeidung von Luftschadstoffen beim Landstromeinsatz in Kiel eine Ersparnis von etwa 12000 Tonnen des Klimagases Kohlendioxid (CO2).