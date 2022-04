Die Liste der Kreuzfahrtschiffe des Kieler Seehafens ist so bunt wie nie. Die Landeshauptstadt ist durch die gegen Russland verhängten Sanktionen über Nacht auch zum Ausweichhafen für große US-Reedereien geworden. In der Anlaufliste für die Sommersaison befinden sich Schiffe, die noch nie in Kiel waren.