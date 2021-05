An diesem Wochenende beginnt in Kiel die Saison der Kreuzfahrtschiffe. Mit der "Aidasol" und der "Mein Schiff 1" werden Tausende Passagiere auf einen Törn in die Ostsee starten. Auf Hafenbesuche und Landgänge werden sie allerdings verzichten müssen. Ein Besuch an Bord.