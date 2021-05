Die deutsche Kreuzfahrtsaison startet am Sonnabend in Kiel: Ab mittags reisen 900 Gäste an, sie brechen am Abend mit der "Aidasol" zu einer Kurztour auf der Ostsee auf. Landgänge sind nicht vorgesehen. Ein Lächeln auf den Lippen trug dennoch nicht nur der Bug des Schiffes von Aida Cruises.