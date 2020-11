Aus und vorbei: Am Montag kurz vor 15 Uhr Ortszeit bohrte sich der Bug des Kreuzfahrtschiffes „Astor“ in den Sand am Strand von Aliaga. An der türkischen Ägäisküste haben jetzt die Schneidbrenner das Wort. Das in Kiel gebaute Kreuzfahrtschiff wird verschrottet.