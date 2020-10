Die Kreuzfahrtsaison 2020 verlief ganz anders als geplant. Statt der geplanten 200 gab es in Kiel bislang nur 20 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen. Da die Proviant-Lager der Schiffe aber voll sind, hat die Reederei Tui Cruises jetzt auch in Kiel die Genehmigung zur Spende an die Kieler Tafel erhalten.