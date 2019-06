Kopenhagen

Die „Zuiderdam“ hat am Montagmorgen um 9 Uhr den Hafen von Kopenhagen erreicht. Auf der Fahrt von Kiel zur dänischen Hauptstadt hat die Besatzung dabei vier der sechs Stunden wieder aufgeholt, die es durch die Protestaktion in Kiel verloren hat.

Ursprünglich war 7 Uhr als Ankunft geplant. Um diese Verspätung aufzuholen, ist das Schiff dabei mit voller Maschinenleistung und 21 Knoten Fahrt durch den Großen Belt gefahren. Für einige der rund 2000 Passagiere könnte es aber dennoch ein Problem geben. Da Kopenhagen der Schlusshafen der zehntägigen Kreuzfahrt war, sollen die überwiegend aus den USA und Kanada stammenden Passagiere von der dänischen Hauptstadt aus die Heimreise antreten.

Zivilrechtliche Schritte gegen Aktivisten?

Am Abend startet das Schiff aber wieder planmäßig zur nächsten Ostseekreuzfahrt. Die in den Niederlanden beheimatete „Zuiderdam“ gehört zur Holland America Lina mit Sitz in Seattle/USA.

Ob die Reederei wegen der Verspätung und den deutlichen Mehrverbrauch an Treibstoff gegen die Aktivisten zivilrechtliche Schritte vor deutschen Gerichten einleitet, ist noch unklar. Das dürfte auch davon abhängen, ob Passagiere ihrerseits Klagen aufgrund der Verspätung gegen die Reederei einreichen.