Die Sommersaison der Kreuzfahrtschiffe startet am Mittwoch in Kiel. Mit der „Hamburg“ wird in der Landeshauptstadt der erste Hochseekreuzfahrer der Saison 2022 abgefertigt. Das Schiff der Reederei Plantours & Partner kommt von einer Ostseerundreise. Welche Anläufe 2022 außerdem erwartet werden.