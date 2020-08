Kiel

Elegant und lautlos bewegt sie sich durchs Gras: Die Kreuzotter (Vipera berus) kommt in Kiel nur noch im Meimersdorfer Moor vor. In den brachliegenden Bereichen des alten Rangierbahnhofs hat sie ihr Habitat. Der Herpetologe Patrick Pohlmann, der Reptilien und Amphibien erforscht, hat in seiner Freizeit ein Auge auf die stark gefährdete Schlange und erfasst seit 2015 ihren Bestand, der immer weiter abnimmt.

„Ich bin fasziniert von diesen Viechern“, sagt der 36-Jährige. Als Junge hat er begeistert Peter Lustig verfolgt, als der in der Kinderserie „Löwenzahn“ eine Königspython vorstellte. Und so zogen später Korn- und Strumpfbandnattern ins Haus Pohlmann ein. Heute setzt er sich beruflich für den Artenschutz von Reptilien und Amphibien ein, genauer gesagt für Zauneidechsen, Kreuz- und Knoblauchkröten.

Anzeige

Für die Kreuzottern ist er in seiner Freizeit unterwegs, an einem Tag stieß er mal auf 28 Exemplare, in der Regel sind es zwei bis drei. „Sie liegen gerne auf besonnten Gehölzkanten, geschützt und windstill“, sagt er. Offen auf dem Weg sind sie nicht gerne.

Weitere KN+ Artikel

Kreuzottern beißen nur in der Not

Kreuzottern sind scheue Wesen. Angst sei nicht angebracht. „Ihr Gift ist für den Menschen in der Regel nicht lebensgefährlich, es gibt sehr seltene Ausnahmen. Es ist zwar sehr potent, jedoch die Giftmenge viel zu gering. Bei Hunden sollte man deswegen schon aufpassen und sie hier nicht frei laufen lassen“, sagt er. Bevor Kreuzottern zubeißen, flüchten sie lieber. Nur, wer sie in die Ecke treibt, muss mit einem Biss rechnen.

„ Kreuzottern sind Fluchttiere, das Gift ist für sie kostbar, sie brauchen es für ihre Beute wie Braunfrösche, Waldeidechsen, Blindschleichen, Wühlmäuse oder Jungvögel“, sagt er. Das Gift zu produzieren, benötigt viel ihrer Energie, deshalb würden sie es nur zur Selbstverteidigung nutzen, wenn man sie in die Enge treibt.

Es gibt nur wenige Jungtiere

Aber so weit kommt es meist erst gar nicht. Kreuzottern können zwar gut riechen, aber weder gut sehen noch hören. „Sie reagieren auf Erschütterung und sind schnell weg, wenn jemand festen Schrittes vorbeigeht.“ Wer eine Kreuzotter entdeckt, sollte sich also eher freuen als fürchten und mit respektvollem Abstand das Wunderwerk der Natur beobachten.

Denn die lokale Population der Kreuzottern wurde von 1999 bis 2001 und von 2015 bis 2019 umfangreich untersucht. Das Ergebnis lässt einen Bestandsrückgang vermuten, es gibt nur wenige Jungtiere. „Hinweis darauf geben vor allem die stark eingebrochenen Nachweiszahlen juveniler und subadulter Individuen während der Erfassungsperiode von 2015 bis 2019“, heißt es in Pohlmanns Studie.

Hauptursachen dafür sind zum einen die Nahrungsknappheit: Während es für die erwachsenen Kreuzottern noch genügend Futter gibt, sieht das bei dem Nachwuchs anders aus. Sie sind stark von jungen Fröschen und jungen Waldeidechsen abhängig.

Männchen sind kleiner als Weibchen

Zum anderen macht er die Trockenlegung des Meimersdorfer Moores ab den 50er Jahren für die abnehmende Population verantwortlich. „Die Flächen wachsen immer mehr zu“, sagt er.

Mit Hartmut Rudolphi, Vorsitzender des Nabu Kiel, sieht er aber Möglichkeiten, den Kernlebensraum der Kreuzottern wieder zu erweitern und fordert von der Kommune und Politik: „Gehölzentnahmen von beispielsweise Birken und Weiden sowie die Restaurierung und Neuanlage von Gewässern als geeignete Maßnahmen zur Aufwertung des Lebensraumes, um einen weiteren Rückgang der Kreuzotter-Population zu verhindern“, sagt er. Die Schlangen aus der Familie der Vipern gehören seit Tausenden von Jahren in das heimische Ökosystem und sind als Teil der Nahrungskette auch als Futter für Bussarde und Marder sehr wichtig.

Wer im Meimersdorfer Moor spazieren geht, kann viele Arten von Insekten wie Falter und Heuschrecken, aber auch Ringelnattern und Blindschleichen vor Ort sehen. Und mit etwas Glück ist die Kreuzotter zu entdecken. Nach ihrer Häutung im Frühjahr sind sie besonders kontrastreich mit ihrem Zickzackband auf dem Rücken. Die Männchen sind mit 50 Zentimetern eher kleiner als die Weibchen mit ihren 70 Zentimetern.

Weitere Artikel aus Kiel lesen Sie hier.