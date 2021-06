Kiel-Hassee

Das ist ein Lösungsvorschlag eines dauerhaften Verkehrsproblems in der Fahrradstraße, mit dem der Ortsbeirat Hassee/Vieburg wie auch Gewerbetreibende und Anwohnende gut leben können.

Ziel ist es, Radfahrende besser zu schützen

„Unser Ziel ist, die Radfahrenden in der Fahrradstraße besser zu schützen und die Lärmbelästigung der Anwohnenden zu minimieren“, sagte Vorsitzender Christian Jopen (SPD) während der Sitzung des Ortsbeirates am Dienstagabend. Und das gelinge nur durch ein Verringern von Verkehr, besonders dem Abkürzungsverkehr in der Straße zwischen Waldwiesenkreisel und Wulfsbrook. Wer künftig nach Russee möchte, muss den Weg über die Hamburger Chaussee und den Wulfsbrook nehmen. Diese „Variante vier“ der Verkehrslenkung sei für viele tragbar – das wurde am Wochenende in einem von der Stadt Kiel ausgerichteten Workshop für Anwohnende aus dem gesamten Quartier, Gewerbetreibende und Ortsbeirat deutlich. Dort wurden verschiedene Varianten durchdiskutiert.

Kritik an der Verlagerung des Verkehrs auf den Wulfsbrook, einem Schulweg, gab es während der Sitzung von einem Hasseer. Seinen Argumenten begegnete Jopen mit der Tatsache, dass der Wulfsbrook – anders als die untere Rendsburger Landstraße – für den Hauptverkehrsfluss ausgelegt sei. „Nicht umsonst ist der Abschnitt der Rendsburger Landstraße eine Fahrradstraße geworden.“ Der Bauausschuss der Stadt wird sich in einer seiner nächsten Sitzungen noch einmal mit der Fahrradstraße Rendsburger Landstraße befassen und voraussichtlich seine Zustimmung geben. Nach Ende der Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring soll die Variante in einem Verkehrsversuch für ein halbes Jahr umgesetzt werden.

Wie soll die Anbindung an die Veloroute 6 erfolgen?

Die Fahrradstraße rückte noch einmal beim Thema Veloroutennetzplan in den Fokus. Die Stadt Kiel will ihr Radwegenetz mit schnellen Velorouten, diversen Haupt- und Nebenrouten bis 2035 ausbauen. Um die Veloroute 10 an die Veloroute 6 (Ostuferroute) anzubinden sollen die Helgolandstraße und die Diesterwegstraße zu Fahrradstraßen und die Route durch das Vieburger Gehölz fortgesetzt werden, so Jürgen Meereis (Grüne). Eine Veloroute durch den Wald zu bauen, mache, da waren sich alle Ortsbeiratsmitglieder einig, keinen Sinn: Denn für den guten Radschnellverkehr brauche es eine gewisse Breite, asphaltierte Wege und Beleuchtung. Das widerspreche dem Umwelt- und Naturschutzgedanken.

Der Vorschlag des Ortsbeirates: die Veloroute über die untere Rendsburger Landstraße und die Von-der-Golz-Allee zu führen. Solveig Seelbach (CDU) äußerte Bedenken: Das Verkehrsaufkommen in der unteren Rendsburger Landstraße sei sehr hoch, wenn dazu noch etliche Radfahrende mehr kämen, könnte es Probleme im Begegnungsverkehr geben. Ihr Vorschlag ist, erst die erste geplante Maßnahme in der Rendsburger Landstraße abzuwarten. Dem widersprach Meereis: Das Ziel sei, in der Rendsburger Landstraße die Radfahrenden zu stärken. „Die Straße ist bereits Fahrradstraße, und als solche sollten wir sie für eine Veloroute nutzten.“ Wichtig war allen: Eine endgültige Entscheidung soll unter Beteiligung der Anwohnenden getroffen werden.

Der Ortsbeirat in Kürze:

Wenig Platz für Schulkinder und Fahrräder: Auf Anregung des Ortsbeirates prüft das Tiefbauamt derzeit, ob und wie der Wartebereich am Fußgängerüberweg über die B 404 in Höhe Hofteichstraße – einem Schulweg – vergrößert werden kann. Dafür müsste auf der Seite des Vieburger Gehölzes vermutlich ein Teil des Hanges abgetragen werden.

Brücke Spolertstraße: Der Ortsbeirat spricht sich für eine farbige Gestaltung der Fußgängerbrücke über die B 404 aus, ausgeführt gern mit Unterstützung der jungen Menschen aus dem Stadtteil. Die Brücke wurde in einer Nacht- und Nebel-Aktion in den Holstein-Farben bemalt. Die Stadt Kiel will den Anstrich entfernen.

Pestalozzistraße/Ecke Fröbelstraße: Schwierig einsehbar ist die vorfahrtsberechtigte Fröbelstraße für Fahrzeuge und Radfahrende aus der Pestalozzistraße. Um problematische Situationen künftig zu vermeiden, soll eine dauerhafte Lösung gefunden werden – zum Beispiel, indem die Fröbelstraße Einbahnstraße wird. Darüber und über andere Alternativen wird der Ortsbeirat in einer der nächsten Sitzungen sprechen.