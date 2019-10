Wurde ein Kieler in Syrien getötet?

Kiel

Nachfragen bei Kieler Vertretern und Kennern der kurdischen Gemeinschaft blieben bis zum Dienstagabend unbeantwortet.

Laut "Tagesschau" konnte auch das Auswärtige Amt den Tod des Deutschen bisher nicht bestätigen. In den sozialen Medien war der Vorfall jedoch schon mehrfach Thema, auch investigative Kriegsreporter hatten darüber berichtet.

Offiziell mitgeteilt hatten G.s Tod demnach die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG). Konstantin G. habe sich während des Krieges in Syrien den Namen "Andok Cotkar" gegeben.

Kieler soll seit 2016 in Syrien gewesen sein

Vor seiner Ausreise aus Deutschland soll Konstantin G. als Landwirt gearbeitet haben, heißt es in den Medienberichten. Seit 2016 war er in Syrien aktiv und hatte unter anderem an Gefechten gegen den sogenannten "Islamischen Staat" in Rakka teilgenommen, so die "Tagesschau".

https://www.youtube.com/watch?v=BHMV-mm769s&feature=youtu.be

Es existiert eine TV-Dokumentation, in der G. als Mitglied einer Einheit internationaler YPG-Freiwilliger zu sehen ist. Die Aktivisten gehen dabei im Häuserkampf gegen Islamisten vor, Verletzte müssen abtransportiert werden.

Hunderte deutsche Freiwillige ausgereist

Insgesamt etwa 1000 internationale Freiwillige sollen sich Medienberichten zufolge den kurdischen Milizen in Nordsyrien angeschlossen haben. 2017 gab es laut "Tagesschau" zuletzt eine parlamentarische Anfrage zu dem Thema an die Bundesregierung: Damals sei diese von 183 ausgereisten Staatsbürgern in den Jahren von 2013 bis 2017 ausgegangen.

Für die USA waren die von der YPG geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) ein wichtiger Partner im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Der Abzug von US-Truppen aus Nordsyrien hatte den Einmarsch der Türkei erst möglich gemacht. Ankara begründet das Vorgehen mit dem Recht auf Selbstverteidigung. Die Bundesregierung hält den Einmarsch dagegen für völkerrechtswidrig.

