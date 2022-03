Kiel

Zahlreichen Besuchern schossen Tränen in die Augen: Es waren die Stimmen des Philharmonischen Chores mit befreundeten Kieler Chören, die am Sonnabend in den Straßen der Innenstadt erklangen. Sie zeigten, wie emotional Musik sein kann, und bewiesen, dass der Krieg in der Ukraine nicht einfach hingenommen werden darf.

„Verleih’ uns Frieden gnädiglich“: Unmissverständlich machte Chordirektor Gerald Krammer zusammen mit seinem Ensemble auf dem Asmus-Bremer-Platz in Kiel klar: „Make music, not war.“ Neben den rund 100 Sängerinnen und Sängern stimmten auch die etwa 300 Zuschauer mit ein. Fantastisch. Bewegend.

Dazu gehörte Familie Peter aus Weißrussland, die selbstgebastelte Friedenstauben dabei hatte. Oder Viktoria Schmidt, 15-jährige Ukrainerin, die mit einer befreundeten Familie nach Kiel gekommen war: „Singen ist so friedlich, und deswegen passt das Motto heute einfach gut.“ Aber auch die vielen Friedenskundgebungen seien wichtig: „Meine Landsleute nehmen es war: Die Welt steht hinter der Ukraine. Das tut gut.“

Zur Galerie Nach Aufforderung des Philharmonischen Chores Kiel versammelten sich zahlreiche Sängerinnen und Sänger in der Kieler Innenstadt zum Singen für den Frieden in der Ukraine und Europa.

Kiel: „Stimmen für den Frieden und gegen den Krieg“

Viele Zuschauer hatten über Ankündigungen von dem Kurzauftritt erfahren, manche stellten sich einfach dazu, weil sie durch die Fußgängerzone schlenderten. Allen sagte Gerald Krammer: „Lange haben wir Chöre in der Corona-Pandemie schweigen müssen. Jetzt erheben wir unsere Stimmen für den Frieden und gegen den Krieg.“ Der Chordirektor warb für die Unicef-Hilfsaktion für Menschen in der Ukraine. Seinem Aufruf folgten zahlreiche Menschen. Insgesamt kamen 3000 Euro zusammen.

„Das hat mich heute wirklich bewegt, geradezu geflasht“, sagte Beate König, eine Sängerin des Philharmonischen Chores. Die Tatsache, dass der Einladung etliche Chöre und eben auch so viele Menschen zum Zuhören gefolgt waren, zeige, wie verbindend Musik sein kann.