Der Krieg in der Ukraine hat die Kieler Ratsversammlung am Donnerstag zwei Stunden lang beschäftigt. In einer Resolution für Frieden und Freiheit beschwor der Rat einstimmig die Solidarität mit der Ukraine. In einer Aktuellen Stunde bekräftigte der Rat die Fürsorge Kiels für Kriegsflüchtlinge.