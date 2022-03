Kiel

Wenn Martha und Klaus Hesselbarth auf der hellen Eckcouch in ihrer Dreizimmer-Wohnung im dritten Stock eines großen Wohnblocks in Elmschenhagen-Süd sitzen und die Nachrichten aus der Ukraine schauen, kommen böse Erinnerungen hoch. Erinnerungen an das Kriegsende 1945. Wie sie damals als Kinder vor den Russen, den Polen und den Tschechen fliehen mussten – er mit 15 Jahren aus Hinterpommern, sie mit zwölf aus dem Sudetenland. Furchtbare Fluchterlebnisse. Plötzlich wieder präsent.

Was in der Ukraine passiert, sei schlimm, sagt Martha Hesselbarth (88) – und weist zugleich auf die Unterschiede zur eigenen Geschichte hin. „Heute lassen die Menschen in der Ukraine alles stehen und liegen, das ist eine ganz andere Situation als bei uns. Wir sind vertrieben worden.“

Natürlich weiß auch Martha Hesselbarth, dass in der Ukraine Tausende ihr Leben lassen oder flüchten. Sie sieht im Fernsehen, wie sich die Menschen auf ihrer Flucht in einen ICE setzen und in den Nachbarländern von helfenden Händen freundlich empfangen werden.

Sie saßen im Dunkeln auf ihren Habseligkeiten, ohne Wasser und Essen – vor sich ihre Fäkalien

Wie entwürdigend die Flucht für Menschen ist, weiß sie aus eigener Erinnerung. Als wäre es gestern gewesen, berichtet sie von Soldaten, die bewaffnet mit Gewehren im Flur ihres bäuerlichen Elternhauses standen und verlangten, sie sollten innerhalb von zehn Minuten packen und das Haus verlassen. Zuvor waren die Russen durch ihr Dorf marschiert. Sie zogen die Kinder auf die Panzer. Sie schlitzten Pferde auf und weideten sie vor ihren Augen aus. Das Blut spritzte.

Doch das Schlimmste stand Martha noch bevor. Sie erinnert sich an einen langen Fußmarsch, den sie mit anderen Deutschen in Zweierreihen – bewacht von bewaffneten Soldaten – antreten musste. Ziel war ein Arbeitslager an der deutsch-tschechischen-Grenze. Auf Dreistockbetten ohne Matratzen wurden sie bei Wassersuppe und Brot lange Zeit festgehalten, so wie zuvor die Gefangenen der Nazis.

Von dort aus ging es eines Tages für Martha und hunderte Flüchtlinge im Zug weiter Richtung Westen. „Sie sperrten uns in Viehwaggons - je 30 Menschen in einen Wagen, die Fenster wurden zugenagelt, in der Mitte wurde auf den Boden mit Kreide ein Kreis gezeichnet. Das war die Toilette, da haben wir hingemacht.“

Drei Tage und Nächte, so lange kam ihr die Fahrt vor. Die Menschen bekamen kein Wasser, kein Essen, saßen im Dunkeln auf ihren Habseligkeiten – vor sich ihre Fäkalien.

„Wir mussten uns nackt auf den Bahnsteig stellen. Dann haben sie uns am ganzen Körper kahlrasiert“

Der Zug hielt in Kassel und die Flüchtlinge wurden auf dem Bahnsteig aufgereiht. „Wir mussten alle unsere Kleider ausziehen und nackt auf dem Bahnsteig stehen. Dann haben sie uns am ganzen Körper kahlrasiert und mit Entlausungsmittel und Wasser abgesprüht.“ Nach der erniedrigenden Prozedur sperrte man das Mädchen mit den anderen zurück in die Waggons.

Mit dem Zug ging es weiter durch die amerikanische Besatzungszone. An jeder Station wurde ein Waggon abgehängt und damit verlor Martha immer weitere Freunden und Familienmitglieder. An der letzten Station stieg sie mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter in Liebenau aus. Der Vater war schwer verletzt, er war noch im Sudetenland auf dem Weg zwischen Lager und Bahnhof von einem Transporter gefallen und überfahren worden. Eine Körperseite war zerquetscht, dennoch blieb er medizinisch unversorgt.

Auf dem Bahnhof nahmen Einheimische die Flüchtlinge in Empfang, sie hofften auf frische Arbeitskräfte für ihre Höfe und waren enttäuscht „nur noch einen Krüppel, eine Frau und ein Mädchen“ zu bekommen. Martha und ihre Eltern wurden dennoch von alten Bauersleuten aufgenommen. Die Alten konnten ihren Hof mehr schlecht als recht bewirtschaften, denn ihre Söhne waren im Krieg gefallen.

Was ihr neuer „Vater“ und die anderen feinen Herren mit ihr anstellen wollten, gefiel ihr gar nicht

Das war auch der Grund, warum die Flucht für Martha an dieser Stelle kein Ende, sondern eine letzte tragische Wendung nahm: Eines Tages verkündete der Bauer, er sei nicht mehr bereit, alle drei zu ernähren. Ihr arbeitsunfähiger Vater konnte nicht aus eigener Kraft für Martha sorgen, „daher verkaufte er mich an ein fremdes Ehepaar“.

Und so geriet Martha in den Haushalt eines Mannes, der sie als Gespielin haben wollte und mit zu seinen Skatabenden nahm. Was ihr neuer „Vater“ und die anderen feinen Herren mit ihr anstellen wollten, gefiel ihr gar nicht. Über das Rote Kreuz machte sie ihren erwachsenen Bruder ausfindig, der ihr schließlich zur Flucht half. Noch heute verwahrt Martha die rotkarierte Lieblingsbettwäschen von damals. Das Einzige, was sie bei ihrer letzten nächtlichen Flucht durchs Zimmerfenster mit sich nahm.

„Man erinnert sich vor allem an das ganz Gute und das ganz Schlechte“

Wenn Martha ihre Geschichte erzählt, kann sie ihre Gefühle gut verbergen. Immer wenn der Zuhörer denkt, sie würde gleich weinen, erzählt sie von einer neuen unfassbaren Begebenheit. Schier unendliche Erlebnisse hat die Seniorin gespeichert. „Man erinnert sich vor allem an das ganz Gute und das ganz Schlechte“, bemerkt ihr Mann Klaus Hesselbarth (92). Auch er ist voll mit Nachkriegserinnerungen.

„Wir haben unsere Sachen an mein Kinderfahrrad gehängt und sind zu Fuß losgezogen. Doch nach 30, 40 Kilometer kamen uns die Russen entgegen …“, beginnt er seine Erzählung. Eine weitere furchtbare Fluchtgeschichte. Nicht mehr und nicht weniger sinnlos als das, was die Menschen aus der Ukraine gerade erleben, und an das auch sie noch Jahrzehnte später schmerzvoll zurückdenken werden.