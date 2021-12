Eine Reihe von Raubüberfällen in Kiel alarmiert die Polizei – und sorgt für Unruhe in der Bevölkerung. So überfielen zuletzt zwei maskierte, bewaffnete Männer am Mittwochmorgen eine Bäckerei im Stadtteil Elmschenhagen. Polizei und Staatsanwaltschaft haben eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt.