Kriminalpolizei ermittelt: Drei Raubüberfälle auf dem Kieler Ostufer

Kiel

Die Kieler Polizei sucht nach Raubüberfällen auf dem Ostufer nach einem oder mehreren Tätern. Laut Polizei war am Dienstagabend eine Tankstelle im Osloring 250 das Ziel eines Täters, am Mittwochabend traf es eine Tankstelle in der Kieler Werftstraße 245. Bereits am Montagabend hatte es einen Raubüberfall auf ein Einrichtungshaus in der Asmusstraße gegeben.

Zweimal sei der Täter mit einem Messer, einmal mit einem Schraubendreher bewaffnet gewesen und habe Mitarbeiter bedroht, um dann mit erbeutetem Geld zu flüchten. Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 13 der Kieler Kriminalpolizei prüfen derzeit, ob es Zusammenhänge zwischen den Taten gibt. Hinweise von Zeuginnen und Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 0431/160 3333 entgegen.

Täter drohte mit Schraubendreher, Polizei-Fahndung erfolglos

Die Tankstelle im Osloring im Stadtteil Ellerbek soll der unbekannte Täter am Dienstagabend um 19.43 Uhr betreten haben. Laut Polizei bedrohte er einen 25-jährigen Tankstellenmitarbeiter mit einem Schraubendreher und forderte Bargeld aus der Kasse. Mit einem mittleren dreistelligen Betrag sei er dann geflüchtet. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Der Tankstellenmitarbeiter beschrieb den männlichen Täter als 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er sei mit einer blauen Jeanshose, dunklen Schuhen sowie einer schwarzen Jacke mit Kapuze bekleidet gewesen. Zudem habe er eine schwarze Mütze, mit einem nicht näher definierten Logo im Bereich der Stirn, sowie einen schwarzen Mund-Nase-Schutz getragen.

Lesen Sie auch Kripo sucht Zeugen nach Raub in Geschäft in Kiel-Gaarden

Beim Raubüberfall am Mittwochabend auf die Tankstelle in der Werftstraße erbeutete der Täter nach Angaben der Polizei einen kleineren dreistelligen Geldbetrag. Laut Aussage eines 31 Jahre alten Angestellten der Tankstelle betrat der Täter den Verkaufsraum gegen 19.30 Uhr, zückte ein Messer und forderte Bargeld. Danach sei er in Richtung eines angrenzenden Supermarktes geflüchtet.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Angestellte beschrieb den Täter als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und von vermutlich deutscher Herkunft. Er soll schwarze Kleidung getragen haben. Auffällig soll eine schwarze Trainingshose mit einem großflächigen, weißen Aufdruck gewesen sein.