Kiel

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigen die Einbruchzahlen. Die Kieler Kriminalpolizei beobachtet einen Anstieg von Fällen in den Stadtteilen Gaarden, Friedrichsort und Ravensberg. Immer wieder haben die Einbrecher leichtes Spiel: Bei der Hälfte der Taten gelangen sie über gekippte Fenster oder geöffnete Terrassentüren in Wohnungen und Häuser. „Man kann sich mit relativ einfachen Maßnahmen schützen“, sagt Matthias Arends, Sprecher der Polizeidirektion Kiel, mit Blick auf Prävention jenseits neuer Sicherheitstechnik.

Seit Anfang Oktober zählte die Polizei pro Woche fünf bis zehn Einbrüche im Kieler Stadtgebiet, ergänzt Arends. Ein Anstieg der Fallzahlen sei erkennbar, im Vergleich mit den Vorjahren spreche man aber von niedrigen Zahlen. Das Jahr 2020 müsse man in der Statistik ausklammern: Viele Menschen waren pandemiebedingt zu Hause, die Einbruchzahlen bewegten sich auf historischem Tiefstand. Wies die Polizeiliche Kriminalstatistik 2015 in Kiel 926 Einbrüche auf, waren es 2019 noch 461 (2020: 257).

Unterschied zu Vorjahren: Polizei geht von lokalen Tätern aus

Die Entwicklung mag rückläufig sein, doch jeder Fall tut den Betroffenen weh – materiell und mental. In den vergangenen Jahren habe man es häufig mit reisenden Tätergruppen zu tun gehabt, berichtet Polizeisprecher Arends. „In diesem Jahr ist das nicht so. Wir gehen von regionalen, lokalen Tätern aus.“ In der Praxis bedeutet dies, dass die Einbrecher das Objekt ihrer Begierde nicht lange auskundschaften, sondern die Gelegenheit eines offenen Fensters lautlos und schnell nutzen – auch auf die Gefahr, dass jemand zu Hause ist.

Polizei: Einbrecher kommen oft in den Abendstunden durch geöffnete Fenster

Die Täter brächen vor allem in den Abend- und Nachtstunden ein, sagt der Polizeisprecher. Einen exemplarischen Fall habe es in der Nacht auf den 20. Oktober in der Iltisstraße gegeben: Ein 23-Jähriger, der später festgenommen werden konnte, war über ein geöffnetes Fenster in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen und hatte die Bewohner mit einer Axt bedroht. „Die Täter nehmen in Kauf, dass die Leute zu Hause sind. Das ist natürlich ein gravierender Einschnitt in das Sicherheitsgefühl“, sagt Arends.

Anstieg von Einbruchszahlen in bestimmten Stadtteilen teilweise erklärbar

Die Häufung der Fälle in den Stadtteilen Gaarden, Friedrichsort und Ravensberg ist für die Polizei nur teilweise erklärbar. In Gaarden sei das Kriminalitätsniveau im Vergleich mit anderen Stadtteilen immer etwas höher. Die Einbrüche in Friedrichsort könnten mit einem Täter, „der Bezug zum Stadtteil haben könnte“, zusammenhängen, so Arends. Dieser ist inzwischen gefasst. „Der Anstieg im Stadtteil Ravensberg erschließt sich uns noch nicht ganz.“

Die Fälle im durch Mehrfamilienhäuser geprägten Stadtteil könnten auf die besagten lokalen und schnell agierenden Täter schließen – gegen die sich jeder schützen kann. „Fenster schließen, beim Stoßlüften im Raum aufhalten oder die offene Terrassentür im Blick behalten.“

Auch die offenen Augen der Nachbarschaft können helfen, einen Einbruch zu verhindern oder einen Täter zu schnappen. So geschehen am 5. Oktober, als sich ein aufmerksamer Anwohner aus Wellingdorf bei der Polizei meldete und so ein 21-Jähriger vorläufig festgenommen werden konnte. Arends: „Dieser Fall zeigt: Scheuen Sie sich nicht, 110 anzurufen, wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen.“

Fördermittel für Einbruchschutz Wer sein Heim vor einem Einbruch schützen will, kann finanzielle Zuschüsse beantragen. Laut Innenministerium wurden in diesem Jahr 787 Eigentümerinnen und Eigentümer sowie zehn Mieterinnen und Mieter von selbst genutzten Wohnimmobilien beim Einbruchschutz unterstützt. Das Geld stammt aus einem Förderprogramm des Landes in Kooperation mit der Investitionsbank SH. Investiert wurde unter anderem in den Einbau oder die Nachrüstung von Fenster- und Türelementen sowie die Installation von Alarmanlagen und Bewegungsmeldern. Seit Beginn der Programme im Jahr 2016 sind demnach mehr als 6000 Haushalte in Schleswig-Holstein bei der Ausstattung ihrer Wohnimmobilien mit technischen Sicherungsmaßnahmen unterstützt worden. Parallel zur Entwicklung in Kiel sind auch die Einbruchzahlen in Schleswig-Holstein in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen. 2015 zählte die PKS 8456 Fälle, 2019 waren es 4476 (2020: 3268).

Wer längere Zeit in den Urlaub fahre, solle Nachbarn bitten, den Briefkasten täglich zu leeren und Rollläden zu schließen oder hochzuziehen. Auch automatische Beleuchtung per Zeitschaltuhr könne Einbrecher abschrecken.

Über weitere Maßnahmen und neue Sicherheitstechnik informieren Polizeidirektionen sowie Landespolizei über ihre Präventionsstellen. Mehr Info auch unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de