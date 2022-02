Kiel

Nach zwei Raubtaten in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in der Kieler Innenstadt meldete sich zu Wochenbeginn bei der Polizei in Kiel ein weiteres Opfer. Die weitere räuberische Erpressung in dieser Nacht hat sich nach Angaben der Polizei gegen 6.30 Uhr in Höhe der Volkshochschule in der Muhliusstraße zugetragen. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft, ob die Tat in einem Zusammenhang mit den beiden vorherigen stehen könnte. Mögliche Zeuginnen und Zeugen sollen sich bei der Kripo melden.

Männer zogen in die Bergstraße und Richtung Lorentzendamm ab

Nach Angaben des 37-jährigen Opfers kam gegen 6.30 Uhr in der Muhliusstraße ein Mann auf ihn zu und forderte Bargeld. Der 37-Jährige habe bemerkt, dass sich zwei weitere Personen hinter ihm postiert hätten – offenbar, um ihn am Weglaufen zu hindern. Nachdem er einen geringen zweistelligen Betrag ausgehändigt habe, seien die drei zunächst in die Bergstraße und von dort in Richtung Lorentzendamm gegangen.

Lesen Sie auch Zeugen gesucht: Schwere Raubtaten in der Kieler Innenstadt

Der 37-Jährige beschrieb den Haupttäter als etwa 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von sportlicher Statur. Dem Aussehen nach soll es sich um eine türkischstämmige Person handeln, die akzentfrei deutsch sprach. Er soll eine helle Jacke und eine dunkle Hose getragen haben. Zu den geschätzt gleichaltrigen Komplizen konnte er keine detaillierten Angaben machen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zeuginnen und Zeugen, die entsprechende Beobachtungen in der Nacht von Freitag auf Sonnabend gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0431/160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.