Kripo Kiel sucht Zeugen für räuberische Erpressung im Schützenpark

Kiel

Die Kriminalpolizei Kiel sucht Zeuginnen und Zeugen für eine räuberische Erpressung im Schützenpark. Ein 22-jähriger Radfahrer soll am vergangenen Freitag, 19. November, um kurz vor 18 Uhr gegenüber der Einmündung Dehliusstraße von einem Mann zunächst angesprochen worden sein. Nach Angaben des 22-Jährigen hielt er an und stieg vom Rad. Der Täter habe ihn dann mit einem Gehstock bedroht, das Rad genommen und sei in Richtung Westring geflüchtet.

Der Mann soll etwa Mitte 30 gewesen sein und habe einen blonden Bart getragen. Laut Opfer trug er eine schwarze Steppjacke mit weißem Gummibund sowie eine dunkle Beanie-Mütze. Beim Fahrrad handle es sich um ein älteres, weißes Modell der Marke Peugeot. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0431/1603333 zu melden.