Kiel

Nach Bränden im Kleingartengelände Vieburg 1 in Kiel sucht die Kriminalpolizei nach Zeuginnen und Zeugen. Im Bereich Krummbogen/Gartenweg brannte es vergangene Woche in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwei Mal. Einen weiteren Brand wollten unbekannte Täter offenbar legen und waren dazu in eine Laube eingebrochen. Die Kripo Kiel ermittelt daher aktuell wegen Brandstiftung.

Die beiden Feuer in der Nacht von Freitag auf Sonnabend meldete ein Anwohner des Krummbogens gegen 0.30 Uhr der Einsatzleitstelle. Die Einsatzkräfte fanden eine Gartenlaube vor, die schließlich vollständig Opfer der Flammen wurde. Nach Angaben der Polizei brannte zudem ein Regal im angrenzenden Schuppen. Anwohner hatten dieses Feuer aber bereits gelöscht.

Unbekannte Täter wollten offenbar dritten Brand legen

Am folgenden Sonnabendnachmittag soll eine 61-Jährige den Einbruch in ihre Laube bemerkt haben. Laut Polizei befindet sich die Behausung in unmittelbarer Nähe zu den Brandorten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen unbekannte Täter eine Scheibe eingeschlagen und versucht haben, ein Feuer zu legen. Die Kripo gibt die mögliche Tatzeit zwischen 15 Uhr am Freitag und 13.30 Uhr am Sonnabend an.

Menschen kamen durch die Taten nicht zu Schaden. Das Kommissariat 11 der Kieler Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen, denen Personen im Bereich der Brandorte aufgefallen sind. Zudem bittet die Kripo Menschen, die in dem Kleingartengelände Wildkameras aufgestellt haben, die Aufnahmen zu sichten und Auffälligkeiten zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0431/1603333 entgegen.