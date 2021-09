Kiel

Die Polizei ermittelt nach zwei versuchten Raubüberfällen auf Geschäfte in Kiel. Nach Angaben der Polizei versuchten die Täter am Freitag, in einem Blumenladen im Stadtteil Schreventeich sowie in einem Discounter in Ellerbek Bargeld zu erbeuten – erfolglos. Angestellte konnten die Täter jeweils beschreiben, sodass die Kriminalpolizei um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen bittet.

In den Blumenladen im Hasseldieksdammer Weg 40 ging demnach ein jugendlich aussehender Täter am Freitag gegen 17.15 Uhr. Er bedrohte eine Angestellte nach ihrer Aussagen mit einem Messer und forderte Bargeld von ihr. Nachdem sie sich geweigert habe, sei er in unbekannte Richtung geflüchtet. Laut Angestellter hatte der Täter ein südländisches Erscheinungsbild, soll etwa 16 bis 20 Jahre alt und 1,65 Meter groß gewesen sein. Er habe schwarze Kleidung getragen.

Angestellte sollten den Tresor von der Discounter-Filiale öffnen

Einen weiteren versuchten Raubüberfall gab es am selben Tag in den Abendstunden in einer Discounter-Filiale in Ellerbek im Ostring 232. Angestellte des Geschäfts hielten sich nach Ladenschluss gegen 20.45 Uhr noch auf dem Gelände des Marktes auf. Sie schilderten der Polizei, dass dann zwei bewaffnete Männer auf sie zugekommen seien und sie in den Markt gedrängt hätten. Beide Männer wollten, dass die Angestellten den Tresor öffneten. Nach Angaben der Angestellten war dies aber aus technischen Gründen nicht möglich. Nach dem missglückten Raubversuch seien die Täter in Richtung Werftpark geflüchtet.

Beide Täter trugen laut Angestellten Cap und OP-Maske

Einer der Männer war laut Beschreibung der Angestellten etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Sein Komplize soll zwischen 45 und 50 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Beide sollen Caps als Kopfbedeckung sowie eine OP-Maske vor dem Gesicht getragen haben. Nach Angaben der Angestellten hatten beide Täter ein deutsches Erscheinungsbild.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen. Personen, die Angaben zu den Taten beziehungsweise Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0431/160-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.