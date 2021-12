Weihnachten in Zeiten der Pandemie - Krippenspielproben in Kiel: Was ein Reporter mit der Weihnachtsgeschichte verbindet

Corona hat die Planungen für Krippenspiele deutlich erschwert. Dennoch proben in der Trinitatisgemeinde und der Claus-Harms-Kirchengemeinde in Kiel die Jugendlichen fleißig. Hirten, Engel, Schülerinnen und Reporter – beide Gruppen interpretieren die Weihnachtsgeschichte in einer modernen Form.