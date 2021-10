Planungen für Holtenau-Ost in Kiel - Kritik an der Stadt: Zu wenig Wirtschaft, zu viel Kiwog in Holtenau-Ost

Die Pläne der Stadt Kiel für den künftigen Stadtteil Holtenau-Ost auf dem früheren MFG-5-Gelände stoßen auf Widerstand. Die Industrie- und Handelskammer sieht die Wirtschaft vernachlässigt, der Verband Haus & Grund die privaten Vermieter. Die Stadt weist die Kritik mit Vehemenz zurück.