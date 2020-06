Aktivisten aus dem linken und dem Klimaschutz-Spektrum haben einen Offenen Brief an die Uni Kiel geschrieben, in dem sie das Verhalten der CAU kritisieren. Hintergrund ist die Haltung der Uni zu einer Veranstaltung, an der die vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppierung Rote Hilfe beteiligt war.