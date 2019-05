Bis Sonntag werden Hunderte Mitglieder der Lions und ihre Gäste in Kiel unterwegs sein. Der Kongress der Deutschen Lions gastiert in der Landeshauptstadt. „Unser Jahreshöhepunkt“, sagte Deutschland-Chef Wolf-Rüdiger Reinicke. „Wir wollen zeigen, was wir geleistet haben und Entscheidungen treffen.“