Athleten aus Aabenraa in Dänemark, Kitagruppen, Schulkinder, Spitzensportler aus Vereinen, Freizeitjogger und Menschen mit Behinderungen gingen und rannten vom Elmschenhagener Schulzentrum aus über verschiedene Distanzen.

Laufstrecke bis an den Rand des Sperrgebiets

„Die Strecke ist hart“, fand Mansor Farah, der als erster Läufer nach zehn Meilen über mehrere hügelige Waldwege nach 59:13 Minuten ins Ziel kam. Während die Straßen im benachbarten Schwentinental wegen der Bombenentschärfung wie leergefegt waren, wuselten rund um das Gymnasium Elmschenhagen, die Krooger Wanderwege und das Rönner Gehölz die Läufer, Walker, Fans und Helfer, hatten Spaß und feuerten sich gegenseitig an. Die Laufstrecken über zehn Kilometer und zehn Meilen führten direkt am Raisdorfer Sperrbereich vorbei. „Wir sind sehr erleichtert, dass der Lauf stattfinden kann“, meinte Peter Frahm vom Organisationsteam. „Als wir von der Bombenentschärfung hörten, kamen wir ganz schön ins Schwitzen“, erzählte Teamkollegin Sabrina Meinke, die eine positive Bilanz des gelungenen Sportfestes zog. „Inklusion ist uns wichtig“, betonte sie. „Wir freuen uns, dass wir viele Starter von sozialen Einrichtungen dabeihaben.“ Alle wurden mit großem Jubel im Ziel empfangen und erhielten Medaillen aus Holz, gefertigt im Erlenhof des Landesvereins für Innere Mission in Schleswig-Holstein.

Älteste Teilnehmerin ist 80 Jahre alt

„Wir walken einmal pro Woche und sind dann eine Stunde unterwegs“, erzählte Kapitänleutnant a. D. Thomas Hubrig, der sich als Trainer für die Marie-Christian-Heime engagiert und schon seit vielen Jahren die Partnerschaft zwischen dem Marinestützpunktkommando Kiel und dem Waldhof unterstützt. Zu den eifrigen Walkerinnen gehört auch Elisabeth Meiburg. Die 80-jährige Bewohnerin der Marie-Christian-Heime strahlte, weil sie als älteste Teilnehmerin auch in diesem Jahr wieder die fünf Kilometer bewältigen konnte. „Das Inklusive finde ich toll“, erklärte Stadtpräsident und Schirmherr Hans-Werner Tovar, der den Startschuss über die zehn Meilen und die zehn Kilometer gab. „Alle laufen mit“, heißt das Motto des integrativen Volkslaufs, dem sich auch Mike Schlösser und Luca Peters von der Freiwilligen Feuerwehr Elmschenhagen in voller Montur mit Atemschutz anschlossen und im Laufschritt Infomaterial verteilten.

Krooger Waldlauf 2019 - das sind die Ergebnisse

Über die zehn Meilen lief Mansor Farah ein einsames Rennen und siegte souverän in 59:13 vor Benjamin Reuter ( SG Athletico Büdelsdorf) in 1:00:31. Dritter wurde Sören Ohm vom TuS Jevenstedt in 1:00:38. Schnellste Frau über zehn Meilen war Christin Struck in 1:15:15 vor Sandra Kiesow in 1:21:09 und Annika van Riesen in 1:21:40.

Den Zehn-Kilometer-Lauf dominierte Mats-Thorge Huthsfeldt in 36:33 vor Johannes Hahn in 37:19 und Franz-Josef Bartlick in 39:10. Bei den Damen siegte Beatrice Ardelt in 40:45. Zweite wurde Lena Schuldt in 41:28 vor Britta Hagge vom TSV Klausdorf in 42:06. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer kam nach genau 43 Minuten als 21. ins Ziel.

Über fünf Kilometer siegte Christopher Holtz (Stiftung Drachensee) in 19:53 vor Enno Vollertsen ( TSV Klausdorf, 20:28) und Oliver Wolst (LG Rendsburg/ Büdelsdorf, 20:41). Schnellste Frau war Christin Adler (SG TSV Kronshagen/KTB) in 19:58 vor Simone Braun (Team Kriwat) in 21:29 und Henriette Becker ( TSV Klausdorf in 23:33.

