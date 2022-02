Kiel

In der Schauenburgerstraße 49 in Kiel verschwindet gerade die Probierstube von der Bildfläche. Der Gastraum der Kneipe, die die Corona-Krise nicht überstanden hat, verwandelt sich dabei in Wohnraum. Ich habe die Probierstube nie besucht. Für manche Gestalten aus der Nachbarschaft aber soll sie ein zweites Wohnzimmer gewesen sein.

Lesen Sie auch Forsthaus Hessenstein in Panker im KN-Restauranttest

Sie werden eine neue Heimat finden, da mache ich mir keine Gedanken. Eher sorge ich mich um ihre Nachfolger. Hat man nicht gerade gelesen, dass Harry und Meghan sich von ihrem 13-Millionen-Euro-Anwesen in Kalifornien trennen wollen, weil sich nach dem Kauf herausstellte, dass sich darunter ein Friedhof befindet?

Was ist, wenn auch der Geist der alten Bierstube durch die neu geschaffene Wohnung spukt? Bestenfalls bekommen ihre Mieter dann Lust, Darts zu spielen – schlimmstenfalls ein Alkoholproblem.

Noch zählt gastronomisches Feng-Shui zu den parajournalistischen Themenfeldern

In den Achtzigerjahren gab es im Knooper Weg einen tollen Dönerladen. Seine Inhaberin hatte oft Tränen in den Augen, weil sie die Zwiebeln immer selber schnitt. Auch aus diesem Imbiss ist schon lange eine Wohnung geworden.

Zu gerne würde ich dort mal an der Tür klingeln und mich erkundigen, ob ihre Bewohner manchmal aus unerfindlichen Gründen in Tränen ausbrechen. Doch noch zählt gastronomisches Feng-Shui zu den parajournalistischen Themenfeldern.

Sollte sich das einmal ändern, hätte ich auf jeden Fall schon eine Überschrift auf Lager: „Döner wohnen“ würde sie lauten. Und vielleicht wären die Buchstaben hier und da verwischt.