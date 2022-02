Kiel

Wie bei so vielen Alltagsdingen führt heute auch die Suche einem Restaurant direkt in Googles offene Krakenarme. Wer braucht für seine Entscheidung noch den Michelin, wenn es doch Nutzer-Sterne gibt? Wer investiert zwei Klicks bis zur Fotogalerie des Lokals, wenn für die der Suchmaschine einer reicht? Und wer fahndet lange nach seinen Öffnungszeiten, wenn sie rechts auf dem Bildschirm von alleine angezeigt werden?

„Vorübergehend geschlossen“ bedeutete in der Gastronomie früher nichts Gutes

Hier halten sich Ordnung und Verwirrung derzeit allerdings die Waage. Zwar scheinen die Zeiten vorbei zu sein, in denen missgünstige Gastronomen ihren Konkurrenten ein „Dauerhaft geschlossen“ in den Firmeneintrag hackten. Doch der seit einiger Zeit grassierende Vermerk „Vorübergehend geschlossen“, der aktuell beispielsweise die Einträge des Blossom Beach in Schwedeneck, des Eckernförder Mirals oder des Kieler Wirtshauses begleitet, verfügt fast über ebenso viel Irritationswert. Stand er nicht früher stets in Krickelschrift an den Türen der Häuser, denen auch dann nicht mehr zu helfen gewesen wäre, wenn es Christian Rach und Frank Rosin im Doppelpack versucht hätten?

Vor diesem Hintergrund sei an dieser Stelle Entwarnung gegeben: Eigentlich wollte es Google den Gastronomen in der Corona-Krise damit nur leichter machen, das ständige Auf und Zu digital darzustellen. Nun aber, wo kein Lockdown mehr in Sicht ist und eine womöglich weitgehend befreite Saison vor der Tür steht, bedeutet „Vorübergehend geschlossen“ nicht mehr als eine kurze Pause. In analogen Zeiten hätte man ganz einfach von „Betriebsferien“ gesprochen.