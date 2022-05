Im kulinarischen Alltagsleben gibt es viele Erscheinungen, die Appetit machen – und ebenso viele, die ihn verderben. Oliver Stenzels Kolumne „Essecke“ rückt sie in den Mittelpunkt. In dieser Folge geht es um die Kieler Campus Suite an der Uni und die Aufmerksamkeitsspanne ihrer Baristi.