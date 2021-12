Die Kieler Kult-Disco „Tucholsky“ hat einen neuen Eigentümer. Der sucht jetzt Partner für die Nutzung des knapp 3500 Quadratmeter großen Kellers in der Bergstraße 17 in Kiel. Der Name „Tucholsky“ ist zwar mitgekauft, und ein Club sei durchaus wieder denkbar, aber auch andere Nutzungskonzepte.