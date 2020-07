Kiel

Die Gurlittstraße zählt zu den Orten Kiels, die allzeit Ruhe und Aufgeräumtheit vermitteln. Hält man jedoch an der Hausnummer 4, trifft man seit Kurzem auf eine ganz andere Atmosphäre. Auf den ersten Blick könnte man das hier im Februar eröffnete Lokal für eine klassische Raucherkneipe halten. Das ist es auch, nur hat mit der Erbse inmitten der Projensdorfer Idylle eine der großen Kieler Gastrolegenden eine neue Heimat gefunden.

Das Flair vermittelt zwischen uriger Raucherkneipe und Biker-Pub

Vom Ambiente her zwischen uriger Raucherkneipe und Biker-Pub vermittelnd, erinnert die Location auch an ihrem jetzigen Standort entfernt an die Zeiten, in denen die 1978 gegründete Erbse in der Kieler Calvinstraße Stammkneipe für Kieler Größen wie den Comiczeichner Brösel war. An der Decke hängt als Deko Vinyl, an den Wänden das große Totenkopf-Logo, das den 1979er-Jahre-Schriftzug der Erbse mit Tattoo-Ästhetik verbindet. Auf dem Schild über dem Tresen ist der Kneipen-Spruch „Freibier gibt’s morgen“ zu lesen.

Das Gastspiel in Eckernförde war nur kurz

In Zeiten, in denen die gesamte Gastro-Branche aufgrund der Corona-Krise schwächelt, mutet der Oneliner-Joke seltsam wahrhaftig an. Zu verschenken hat im Moment kein Wirt etwas, bestätigt Asterx, der die Erbse seit 2015 betreibt und mit ihr in der jüngeren Vergangenheit auf Wanderschaft ging. Im August 2019 schloss er den Traditionsstandort in der Calvinstraße. „Als Stadtteil ist der Südfriedhof am Abend einfach tot“, sagt Asterx und ergänzt, dass dort überdies keinerlei Parkplätze gegeben habe. Aus diesem Grund entschloss er sich zwischenzeitlich, ganz auf den zweiten Standort im nahen Eckernförde zu setzen, den er Anfang dieses Jahr allerdings wieder aufgeben musste. Die Eckernförder Erbse sei gut angekommen, aber das Haus am Jungfernstieg sei leider verkauft worden.

Der Wiedereröffnung folgte die Corona-Zwangspause

Jetzt also die Gurlittstraße: Im Schatten des markanten Dr.-Oetker-Hauses gibt es nicht nur reichlich Parkraum, sondern sogar eine Bushaltestelle, wie Asterx augenzwinkernd betont. Der Termin für den Wechsel sei natürlich suboptimal gewesen: „Kaum hatten wir geöffnet, mussten wir wegen Corona auch schon wieder schließen“, berichtet der Wirt, der sein Publikum mittlerweile aber mit der bekannten Erbsen-Gastlichkeit sowie gelegentlichen Schallplatten- und Live-Events für den neuen Standort zu begeistern sucht.

In den alten Räumen ist mittlerweile auch wieder neues Leben eingekehrt. Nach mehrmonatiger Renovierung hat Kostja Eulitz, in Kiel als Betreiber des „Blücher“ bekannt, in der Calvinstraße 20 kürzlich mit dem „Lüdemanns“ eine neue „Speise- und Schankwirtschaft“ eröffnet.

Weitere Infos unter www.erbsekiel.de

Weitere aktuelle Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.