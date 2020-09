Mettenhof

Neele von Müller und Maike Vieland vom Amt für Kultur und Weiterbildung setzen sich seit dem 1. April für die Kultur-Areale ein. Im Ortsbeirat Mettenhof stellten die städtischen Mitarbeiterinnen sich und ihre Arbeit in den Arealen vor. Fünf sogenannte Kultur-Areale – kulturelle Verdichtungsräume in den Randlagen der Stadt – gibt es in Kiel. Sie wurden 2013, nach einer umfangreichen Bestandsaufnahme zur Verteilung von Kulturstätten im Stadtraum, definiert.

Mettenhof gehört dazu, genauso wie das Maritime Viertel Wik/Holtenau, die Kulturinsel Dietrichsdorf, Gaarden und Friedrichsort/Schilksee. Kunsthistorikerin Maike Vieland und Literaturwissenschaftlerin Neele von Müller erklärten während der Ortsbeiratssitzung im Bürgerhaus Mettenhof, wie sie den Stadtteile helfen wollen.

„Wir wollen Bedarfe ermitteln, die Akteure und kulturellen Initiativen in den Stadtteilen unterstützen, Impulse für Projekte und Veranstaltungsformate geben und die Akteure bei der Beantragung von Fördermitteln beraten“, nannten sie nur einige Punkte, die allesamt das Ziel haben, das Kulturangebot in den Arealen sichtbarer zu machen und damit für eine weitere Belebung des öffentlichen Raums und für mehr Aufenthaltsqualität zu sorgen.

Geringe Zahl an Förderanträgen war für Duo auffällig

Ihre ersten Schritte während der Corona-Zeit bestanden darin, sich die Areale zu erarbeiten. „In Mettenhof passiert schon sehr viel.“ Beeindruckt zeigten sie sich vom umfangreichen kulturellen Angebot und dem gut funktionierenden Netzwerk aus Stadtteilbüro, Einrichtungen, Vereinen, Stadtteilakteuren und anderen Aktiven.

Auffällig sei aber die eher geringe Zahl an Förderanträgen für Projekte aus dem Stadtteil, die bei der Stadt eingehen. „Da stellt sich für uns die Frage, ob der Stadtteil eigentlich unsere Hilfe benötigt“, erklärten sie. „Und ob wir Ihre Hilfe benötigen“, bejahte Ortsbeirats-Vorsitzender Sönke Klettner ( SPD) die scherzhaft gemeinte Frage der Kultur-Fachfrauen. Dem Stadtteil würde eine Professionalisierung unter anderem im Bereich Marketing gut tun, ebenso benötige Mettenhof organisatorische Unterstützung bei saisonalen Veranstaltungen. „Die Kultur funktioniert im Stadtteil nur dank des besonderen Einsatzes einzelner Akteure“, sagte Klettner.

Unausgesprochen schwingt in seinen Worten aber auch mit, dass diese überschaubare Anzahl von Akteuren nicht noch mehr schultern kann. Zudem mangele es im Stadtteil nicht an finanzieller Unterstützung für Projekte, sondern an Unterstützung für die Vereine und Einrichtungen selbst. „Wir benötigen dringend Hilfe, um die Auswirkungen der Corona-Zeit abzufangen“, erklärte Beate Reuter vom Vorstand des Kultur- und Kommunikationsvereins Hof Akkerboom. Die Rücklagen des Vereins seien nicht unendlich groß. Diesen Hilferuf an die Politik haben die beiden Mitarbeiterinnen der Stadt mit ins Rathaus genommen.

Kultureller Spaziergang als konkretes Projekt

Weitere Bedarfe für den Stadtteil wollen sie noch in diesem Jahr mit allen Aktiven im Rahmen eines Runden Tisches klären. Konkrete Projekte sollen ebenfalls umgesetzt werden, unter anderem ein kultureller Spaziergang zur Kunst im öffentlichen Raum (KulturSpuren), die es in Mettenhof zahlreich gibt. Auch ist geplant, die Kultur-App der Stadt Kiel für die Veranstaltungen in Mettenhof zu nutzen – das sind Pläne, die beim Ortsbeirat einhellig auf Zustimmung stießen.

Infos, Fragen, Anregungen und Projektideen zu den KulturArealen sind möglich unter E-Mail neele.vonmueller@kiel.de sowie maike.vieland@kiel.de.

