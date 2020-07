Kiel

Trotz der Unsicherheit starten die ehrenamtlichen Organisatoren wieder durch und legen ein hochklassiges, wenn auch abgespecktes Programm vor. Nicht nur das Publikum musste in den vergangenen Monaten auf Live-Konzerte verzichten, auch viele Künstler litten unter der Vollbremsung im kulturellen Leben. „Wir sind bemüht, die im Dornröschenschlaf befindliche Kulturszene wieder zum Leben zu erwecken“, betont Vorstandsmitglied Rüdiger Kirkskothen. Hilfe dafür gibt es von der Volksbank, die das Projekt seit Jahren unterstützt. Eine Volksbank-Spende über 3000 Euro überreichte Birger Kupper mit der Zusicherung, „dass wir Kroog die Treue halten.“ Dank der Unterstützung von Sponsoren können die Eintrittskarten erschwinglich bleiben.

Beethoven-Konzert wird nachgeholt

Am Freitag, 21. August, soll das Konzert mit dem Noah Quartett „250 Jahre Beethoven“ in der Stephanuskirche, Allgäuer Straße 1, nachgeholt werden. Die Veranstaltung war eigentlich am 8. Mai geplant, musste aber wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Das Nachholkonzert beginnt voraussichtlich um 18 Uhr und wird um 20.30 Uhr wiederholt, damit möglichst viele Menschen die Musik hören können. Sollten die Corona-Einschränkungen wegfallen, könnten alle Gäste gemeinsam ab 20 Uhr das Konzert genießen. Das Noah Quartett – in der Besetzung mit Alexandra Psareva (Violine), Michael Stürzinger (Violine), Erik Wenbo Xu (Viola) und Bettina Barbara Bertsch (Violoncello) – wurde bereits mit zahlreichen Wettbewerbspreisen ausgezeichnet und hat ein anspruchsvolles Programm mit Werken von Ludwig van Beethoven zusammengestellt.

Veranstalter hoffen auf Öffnung des Waldhofs

Eine poetische Traumreise mit Musikerin Saskia Brzyszczyk und Schauspieler Peter G. Dirmeier folgt am Freitag, 4. September, unter dem Thema „Nachtgedanken“. Beginn ist voraussichtlich um 18 Uhr und noch einmal um 20.30 Uhr in der Kultur- und Begegnungsstätte des Waldhofs, Rönner Weg 75. Sollten die Corona-Einschränkungen wegfallen, gibt es nur eine Veranstaltung um 20 Uhr. Offen ist außerdem, ob der Waldhof bis dahin wieder für Gäste geöffnet werden darf. „Wir müssen abwarten“, erklärt Vorsitzender Lutz Schlemminger, möglicherweise müsse ein anderer Veranstaltungsort gesucht werden.

Familiennachmittag mit Magier Bodani

Auch bei dem Klassikkonzert „Extraklasse“ in der Stephanuskirche mit dem Duo Remus Azoitei (Violine) und Eduard Stan (Klavier) am Freitag, 16. Oktober, ist noch offen, ob die Künstler um 18 und um 20 Uhr oder nur um 20 Uhr auftreten – je nachdem, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Ein Familiennachmittag für Jung und Alt mit dem Magier Bodani ist am Sonntag, 7. November, 15.30 Uhr, im Gemeindehaus Stephanus, Allgäuer Straße 1, geplant. Axel Pätz kommt mit einem „Tastenkabarett“ und seiner „Realipätztheorie“ am Freitag, 13. November, nach Kroog. Die „Tenöre4you“, Toni di Napoli und Petro Pato, sind am 15. Januar 2021, voraussichtlich um 20 Uhr, in der Heilig-Kreuz-Kirche, Marienbader Straße 44, zu hören. Das im März ausgefallene Konzert mit der Big Band der Kieler Universität wird auf den 23. April 2021 verschoben. Erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.

Die große Erfolgsgeschichte

„Kultur vor Ort Kroog“ ist eine einmalige Erfolgsgeschichte, bei der sich Interpreten aus der Nachbarschaft und Stars mit internationaler Bühnenerfahrung die Klinke in die Hand geben. Die Reihe startete im Frühjahr 2004 als ehrenamtliche Initiative der Arbeitsgemeinschaft Krooger Vereine, um örtlichen Gruppen die Möglichkeit zum Auftritt zu geben. Außerdem wollten die Organisatoren den Anwohnern ein besonderes Kulturprogramm im Stadtteil bieten. Die Resonanz war überwältigend. Mittlerweile haben mehr als 27000 Zuschauer die Veranstaltungen besucht. Auch renommierte Künstler loben die familiäre Atmosphäre, den Kontakt mit dem freundlichen Publikum und die gute Betreuung. „Wir haben klein angefangen“, betont Albrecht Kempe, ehemaliger Vorsitzender, „nun staunen wir selber über uns.“

Karten ab vier Euro

Eintrittskarten für 4 bis 25 Euro gibt es ab Anfang August unter anderem beim Reisebüro am Andreas-Hofer-Platz, bei der Central-Apotheke, Preetzer Chaussee 134, bei der Apotheke am Bebelplatz und bei Krooger Vereinen. Dann werden auch Informationsblätter in Geschäften und Einrichtungen ausgelegt. Veranstaltungsorte und Anfangszeiten können sich je nach aktueller Entwicklung ändern, auch auf die Hygieneregeln muss geachtet werden.

