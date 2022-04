Kroog

Vor der Corona-Pandemie waren die Veranstaltungen des kleinen Vereins regelmäßig Selbstläufer. Konzerte aus verschiedenen Genres, dazu hin und wieder Kabarett oder Comedy, dabei alles mit gehobenem künstlerischem Anspruch, dieses Konzept zog vor allem bei den reiferen Jahrgängen.

Genau das ist jetzt ein Teil des Problems, glaubt Rüdiger Kirkskothen, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit von „Kultur vor Ort“. Obwohl viele Kulturfans ihre Freude bekunden, dass endlich wieder etwas angeboten wird, ist der Zulauf nach seiner Einschätzung eher verhalten, weil angesichts der immer noch nicht ausgestandenen Corona-Gefahr im Zweifel doch die Vorsicht regiert. „Es ist eine allgemeine Zurückhaltung zu spüren“, formuliert es Kirkskothen.

Zu viele freie Stühle

Das zeigt sich auch an den Zahlen für die bisherige Saison. Pech hatten die Krooger gleich schon mal mit dem Jahresauftakt-Konzert am 7. Januar. „Wagners Salonquartett“ konnte seine Show mit Musik der wilden 20er-Jahre nicht starten, weil zwar ausnahmsweise keine Pandemie dazwischenfunkte, dafür aber eine defekte Heizungsanlage. Nachgeholt wird dieser Auftritt am 3. Juni um 20 Uhr in der Stephanuskirche.

Ende Januar zeigte sich dann die allgemeine Zurückhaltung aufgrund der Corona-Nachwirkungen. Obwohl selbst bei ordentlich Abstand locker 100 bis 120 Personen in den Saal auf dem Waldhof gepasst hätten, lachten gerade mal deren 40 über den Musikkabarettisten Axel Paetz. Kaum besser sah es im März bei einem Rock-Abend mit der Band „Randy goes Shopping“ aus.

Hoffnung auf Simon&Garfunkel-Band

Zu denken gibt den Verantwortlichen auch der schleppende Vorverkauf für das Duo „Graceland“, das am Freitag, 6. Mai, um 20 Uhr in der Stephanuskirche die Kult-Musik von Simon & Garfunkel wieder aufleben lässt. Zu Vor-Corona-Zeiten im Jahr 2017 hatte die Tribute-Band 250 Fans in die Kirche gelockt, wie es aktuell aussieht, kann der Kulturverein nun von dieser Zahl nur träumen.

Vielleicht, so hoffen Kirkskothen und Co., steigen mit den Temperaturen im Monat Mai doch noch die Besucherzahlen. Zumal am 20. Mai mit der sonst sehr beliebten Kabarettistin Lucy van Kuhl gleich noch eine Künstlerin von Rang nach Kroog kommt.

Um weiter Kultur mit Niveau anbieten zu können, wäre eine solche Wende jedenfalls nötig. „Kultur vor Ort“ muss ohne öffentliche Förderung auskommen und ist nur dank der Kieler Volksbank als Werbepartnerin sowie überwiegend kleinerer Sponsoren aus Kroog und Elmschenhagen arbeitsfähig. „Einnahmen aus Eintrittsgeldern sind da natürlich besonders wichtig“, verweist Kirkskothen auf das enge Finanzkorsett.

Auf Corona nehmen die Verantwortlichen übrigens trotz der weitgehend gestrichenen Vorgaben Rücksicht. Beim Kommen und Gehen gilt Maskenpflicht, auch dem Publikum auf den Plätzen wird empfohlen, sich auf diese Weise zu schützen.

Karten für das Duo „Graceland“ am Freitag, 6. Mai, um 20.00 Uhr gibt es für 20 bis 24 Euro in der Central-Apotheke, der Apotheke am Bebelplatz, dem Reisebüro Elmschenhagen oder bei Kultur vor Ort Kroog unter 0431-781775. Mehr Informationen unter www.kultur-kroog.de