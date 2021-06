Kiel

Die knapp zehn Meter hohe Installation steht bis zum 27. Juni am Parkplatz Bernhard-Harms-Weg hinter Gosch gegenüber dem Institut für Weltwirtschaft. Der Zeitraum ist kein Zufall: Die letzte vollständige Woche im Juni ist in normalen Zeiten die Kieler Woche.

Der „Kulturleuchtturm“ ist das erste von 16 Projekten aus dem „Wettbewerb der Ideen“, den die Initiative „Kiel hilft Kiel“ im Februar ausgerufen hatte. Eine Initiative zur Unterstützung gebeutelter Branchen in der Corona-Krise. Unter dem Motto „Kultur kommt wieder“ soll der „Kulturleuchtturm“ ein Symbol für das Wiedererwachen der Kultur- und Veranstaltungsbranche sein.

Kieler "Kulturgesichter" zeigen die Vielfalt der Branche

Der Turm steht auf einem sechs mal sechs Meter breiten Sockel, der rundum mit „Kulturgesichtern“ aus Kiel versehen ist. Die schwarz-weißen Porträtfotos zeigen von der Leitung der Wunderino-Arena bis zur Reinigungskraft die ganze Bandbreite der Veranstaltungsbranche.

„Wir machen damit klar, wie viele Menschen dazu gehören, um anderen Menschen den Genuss von Konzerten, Kunst und Kultur zu ermöglichen“, sagt die Konzertveranstalterin Katrin Wedemeyer von der Initiative „Kulturgesichter Schleswig-Holstein“.

Diese Menschen warteten seit nunmehr 16 Monaten darauf, wieder arbeiten zu können – oder hätten sich schon umorientieren müssen. Mehr als 50 solcher Installationen gebe es in Deutschland, berichtet Wedemeyer, zwei davon in Schleswig-Holstein: in Husum und in Kiel.

Farben der Banner symbolisieren die Stimmung

Der Kieler Leuchtturm ist nach oben hin mit Bannern bespannt. Ihre Farben symbolisieren den Verlauf der Corona-Pandemie für die Kultur- und Veranstaltungsbranche.

Zu Beginn überwiegen graue und dunkle Töne, die für die Tristesse während der Schließungen stehen. Die Farben verändern sich ins Bunte und Lebhafte. Das steht für die Lockerungen der Corona- Maßnahmen und die Öffnungen der Kulturszene.

Dieser Verlauf wird zusätzlich mit einem Lichtsignal auf der Spitze des Turmes verdeutlicht. Es symbolisiert die neu erwachte Kulturvielfalt in Schleswig-Holstein.

Lob für den Stufenplan in Schleswig-Holstein

„Das Land hat uns mit dem Stufenplan für Veranstaltungen eine Perspektive eröffnet und endlich wieder eine gewisse Planungssicherheit gegeben“, sagt Christian Walsdorf vom Kieler Veranstaltungsunternehmen Opus dankbar. Er nennt den Stufenplan selbst einen Leuchtturm. „Wir sind da in Schleswig-Holstein weiter als andere Länder“, sagt Walsdorf. „Wir wurden gehört.“

Der Unternehmer lobt zudem den „Mut der Stadt Kiel, diesen Ball aufzunehmen und mit dem Kultursommer XXL und der Kieler Woche Erlebnisse zu schaffen, mit denen wir endlich wieder unserer Berufung und unserem Beruf nachgehen dürfen.“

"Schleswig-Holstein hat Eier"

Der Stufenplan sei „mutiger als anderswo“, bestätigt André Zettner vom Kieler Veranstaltungsunternehmen Contzept. „Unser Land hat Eier.“

Die Idee hinter dem Leuchtturm sei „tiefgründiger, als es auf den ersten Blick scheint“, betont Zettner. Die prägnanteste Mitteilung sei das Wiedererwachen der Kultur- und Veranstaltungsszene.

Für Auszubildende der Veranstaltungstechnik, des Bühnenbaus und der Tontechnik sei der Bau des ‚Kulturleuchtturms‘ zudem eine Art Bildungsstätte gewesen. Zettner: „Gerade sie haben sehr darunter gelitten, dass sie nur wenige bis gar keine praktischen Erfahrungen sammeln konnten.“

Der Leuchtturm zeige zudem, dass Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne nicht ohne die arbeiten können, die ihnen diese Bühne bauen.