So lief die Autokino-Premiere in Kiel

Schon eine halbe Stunde vor dem Einlass um 21 Uhr warten die Ersten in ihren Autos an der Einfahrt, um den besten Platz auf der Kulturwiese zu ergattern. „Die Umgebung am Meer ist doch klasse“, sagt Sina Reds. Die 33-Jährige aus Nortorf ist zum ersten Mal im Autokino. „Meine Oma hat mir immer davon erzählt, da muss ich es jetzt auch mal ausprobieren“, sagt sie. Zusammen mit Freundin Kimberly Sachau steht sie auf der Pole-Position der Einfahrt.

Katharina Klein (26) aus Kiel und Beifahrerin Michelle Omnitz (25) aus Hohenlockstedt hatten den Film „Nightlife“ sowieso noch auf ihrer „Zu-Gucken-Liste“. „Das passte wie die Faust aufs Auge“, sagen sie. Gebucht hatten sie spontan, als sie das Autokino im Internet entdeckten.

Kinotechnik in einem kleinen Anhänger

Während die ersten Zuschauer noch am Einlass warten, wirbelt Organisator Patrick Schlufter von der Hamburger Warf GmbH auf der Wiese. Besprechung mit dem Personal. Wer kontrolliert die Tickets? Wer weist die Autos ein? Die wichtigsten Posten werden vergeben. Stefan Barkow steht entspannt daneben. Der 50-Jährige ist Autokino-Profi und von Schlufter und seinem Mitgeschäftsführer Michael Meier als technischer Berater engagiert.

Die Kinotechnik ist in einem kleinen Anhänger untergebracht, der mitten auf der Wiese steht. „Das ist der gleiche digitale Projektor, wie ihn große Kinos nutzen“, erklärt Barkow. Der Film kommt auf Festplatte vom Verleih und muss für die Vorführung mit einem Code freigeschaltet werden.

Autokino-Tickets gibt es nur online

Mittlerweile rollen die ersten Fahrzeuge auf den Platz. Tickets konnte man nur online kaufen. Kontrolliert wird am Einlass kontaktlos durch die Scheibe. Der Fahrer hält das ausgedruckte Ticket mit dem QR-Code hoch, und es wird mit dem Handy von außen eingescannt. Passt alles, dann wird es klassisch: Es gibt echte Kinokarten, die der Kontrolleur hinter den Scheibenwischer klemmt. Ab jetzt heißt es: den Einweisern folgen. Freie Platzwahl gibt es nicht, es werden die Reihen von vorne nach hinten aufgebaut, nur die großen Autos müssen Warten, damit sie den anderen nicht die Sicht versperren.

„In der dritten Reihe sieht man am besten“, verrät Schlufter. Der legt besonderen Wert darauf, dass er Kieler ist – und nicht Hamburger, wie seine Firma. „Im Internet gab es schon Kritik, warum Hamburger in Kiel den Kinos Konkurrenz machen“, sagt er. Das sei grundsätzlich falsch. „Die Kulturwiese mit Kino und Konzerten ist keine Konkurrenz. Zum einen sind wir nur bis zum 28. Juni hier, zum anderen bin ich mit allen Kieler Kinos im Gespräch, um etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen.“ Das Autokino sei nur der Anfang und werde sich im Laufe der Lockerungen verändern. „Künftig kann ich mir gut vorstellen, dass die Menschen es sich direkt mit Decken auf der Wiese gemütlich machen.“ Das Angebot sei eine Initialzündung, die man gerne mit anderen zusammen weiterentwickele.

Auch Konzerte sind auf der Kulturwiese geplant

„Mit Autokino wird man aber nicht reich“, dämpft er die Hoffnungen, den großen Reibach zu machen. Alleine 50 Prozent der Kinoeinnahmen gehen an den Verleih. „Wir gehen bei diesem Versuch ein finanzielles Risiko ein, deshalb bieten wir vom Kino bis zum Konzert die ganze Bandbreite an Veranstaltungen“, sagt Meier.

Mittlerweile haben alle Autos ihren Platz gefunden. Die Sonne ist hinter dem Horizont versunken, und aus den Autoradios kommt der Ton zu den Vorschauen auf der Leinwand. Nur ein Radio bleibt stumm. „Meine Batterie ist leer“, sagt eine Besucherin. Kein Problem für die Technik, es gibt ein Leihradio samt Akkus – und nach der Vorstellung Starthilfe fürs Auto. „Vorsorge ist alles“, sagt Barkow, schließlich soll jeder in dieser besonderen Atmosphäre den Film genießen können. Kurz nach Mitternacht ist die Show vorbei, und die Autos rollen wieder gen Heimat.

