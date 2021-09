Kiel

Ein schwarzes Quadrat auf weißem Grund, 80 mal 80 Zentimeter. In dem schwarzen Quadrat sind schemenhaft weiße geneigte Köpfe zu sehen, im weißen Grund sind sie wiederum schwarz. Geneigte Köpfe finden sich auf allen Bildern, die Alfred Mey (63) für die nächsten sechs Wochen bei „Kunst an der Ecke“ in den Schaufenstern der Kieler Nachrichten ausstellt.

Das Motiv stammt aus seinem Kinderzimmer. „Wenn ich im Bett lag, sah ich über mir einen Bombenschaden an der Decke“, sagt Mey. Dieser habe ausgesehen wie ein geneigter Kopf. „Der Umriss brannte sich in mein Gehirn ein“, erzählt er. Mit der Zeit konzentrierte sich der Hobby-Maler immer stärker auf das Motiv. Mit Acrylfarben verarbeitet er es auf Hartfaserplatten in verschiedenen geometrischen Formen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mey sieht in der Ausschließlichkeit des Motivs weniger eine Einschränkung, sondern eine Befreiung, in der sich viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. „Ich will nicht nur Landschaften malen, der geneigte Kopf erfüllt mich noch immer.“ Er freut sich, dass seine Bilder nun in „Kunst an der Ecke“ hängen, es gebe sonst nur wenige Ausstellungsmöglichkeiten in Kiel. Alfred Mey stellt auch auf den Kieler Atelier-Tagen am 25. und 26. September aus.