Kunst an der Ecke: Anne Haß stellt maritime Motive bei den KN aus

Kiel

Kunst an der Ecke: Bei der Ausstellung in den Schaufenstern der Kieler Nachrichten geht es jetzt maritim zu. Anne Haß zeigt Küstenlandschaften und Ostseeimpressionen aus dem Kieler Umland in Acryl und Öl .

Inspiration holt sich die freischaffende Künstlerin stets vor Ort – und kommt dabei dem Wasser so nah wie möglich. Vom Boot aus ist sie auf der Suche nach neuen Motiven. Oder sie steht mit der Wathose an ihrem persönlichen Lieblingsort am Strand Hasselfelde und kommt beim Angeln auf neue Ideen. Dabei haben es ihr die Kieler Skyline, die „Gorch Fock“ oder die Leuchttürme Bülk und Friedrichsort am meisten angetan.

Anne Haß: Wiederkehrende Motive, vielfältige Stimmungen

Auch wenn Motive immer wiederkehren, so können diesen durch Farbakzente neue Stimmungen eingehaucht werden, so Anne Haß. Kiel biete ihr einen großen Raum für Kreativität. „Wir haben es hier so schön, da braucht man nicht weit wegfahren“, sagt die Künstlerin.

Zur Malerei sei sie durch einen Leistungskurs im Abitur gekommen, seit 2017 ist Anne Haß selbstständig im Nebenerwerb. Angefangen habe sie mit dem Verkauf ihrer Werke auf Floh- und Kunsthandwerkermärkten. Dabei sei ihr stets wichtig, ihren eigenen technischen Ansprüchen gerecht zu werden. Das stamme aus ihrer Servicetätigkeit in der Automobilbranche, in der ebenfalls Feinheiten entscheidend seien.

Besonders geprägt habe ihr Künstlerdasein der ehemalige Marinemaler Lothar Schlüter, den sie mehrmals in seinem Atelier besuchte. Dieser habe sie auf ihrem Weg bestätigt und den Wechsel zur Ölmalerei initiiert. „Er war mein einziger richtiger Künstlerkontakt und hat mir Werte wie Bescheidenheit und die Schönheit der Natur vermittelt“, erinnert sich Anne Haß. Werte, die sie in der neuen Ausstellung in der Fleethörn ausdrücken möchte.