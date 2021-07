Kiel

Mit seinem allerersten Bild hat Manuel Puderbach vor etwa fünf Jahren begonnen. Das Motiv war ein Schwan, den er zuvor auf dem Nord-Ostsee-Kanal beobachtete. Damals, erzählt er, habe er von Malerei keine Ahnung gehabt und viele Fehler gemacht: „Aber im Prozess des Tuns habe ich gelernt und es besser gemacht.“

Nun ist das Erstlingswerk des Autodidakten Teil der Ausstellung „Kunst an der Ecke“ in den Schaufenstern des Verlagsgebäudes der Kieler Nachrichten. Für den 43-jährigen Kieler ist dies die zweite Ausstellung überhaupt. Die Acrylbilder zeigen Orte und Szenen aus Schleswig-Holstein, etwa die Kiellinie, die Holtenauer Hochbrücke und den Leuchtturm Bülk. „Ich liebe meine Heimat. Für mich gibt es keine schönere Stadt als Kiel“, sagt Puderbach.

Seine zweite Liebe gilt der Weiblichkeit, die er mit seinen roten Werken huldigt. „Frauen sind das schönere Geschlecht“, erklärt der Künstler, der unter dem Alias-Namen „Twenty Two Arts“ ausstellt. Die Zahl 2 spielt eine große Rolle in seinem Leben: Am 2. Februar geboren, stellte er am 22. Februar 2020 erstmals aus. Bis zum 12. August sind seine Werke im KN-Gebäude zu sehen. Dann erst wieder 2022: genau, ab dem 2. Februar.