Er malt und fotografiert, singt und erzählt Geschichten: Manuel Puderbach tut, was ihm gefällt. Erst vor einigen Jahren hat der 44-jährige Kieler seine kreative Ader entdeckt. Das war bei einer Umschulung vom Kaufmann zum Erzieher. Inzwischen arbeitet er hauptberuflich als Künstler. Dabei hat er erst 2016 sein erstes großes Bild gemalt, einen Schwan.

Bei den Vogelmotiven ist Puderbach geblieben. In seiner zweiten Ausstellung in den Schaufenstern der Kieler Nachrichten sind ab sofort Bilder in Aquarell mit Motiven aus Schleswig-Holstein zu sehen – immer wieder mit Vögeln.

Puderbach malt in Aquarell und in Acryl – alles selbst beigebracht

Dabei kommen Manuel Puderbach die Vögel eher zufällig aufs Bild, sagt er. Sein eigentliches Thema sind Szenen, die er auf seinen Reisen durch „das schönste Bundesland der Welt, Schleswig-Holstein“ fotografiert hat. „Mein Lieblingsbild ist ,Helgoland’, eine atemberaubende Insel. Gerade die Basstölpel auf dem roten Felsen haben es mir angetan.“

Ihn interessierten aber auch die „Flugente in Plön“, „Der kleine Vogel in Bosau“ die „Vogelreihe am Lütjensee“ oder „die Möwe am Schönberger Strand“ – sie alle hat Puderbach in Aquarell festgehalten.

Sein zweites Ausstellungsthema ist „Zeit, Geld, Liebe“, das er nach dem Yin-und-Yang-Prinzip positiv und negativ darstellt. Nicht perfekt, wie er einräumt. Schließlich habe er sich die Malerei komplett selbst beigebracht. „Aber ich habe keine Angst mehr, Fehler zu machen.“ Puderbach fühlt sich eben frei. So wie seine Vögel.