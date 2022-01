Kiel

Kunst im öffentlichen Raum für sehbehinderte Menschen ist einer der Themenschwerpunkte der Kieler Künstlerin Ute Diez. In ihrem Projekt „Sicht_Felder“ platziert sie an verschiedenen Aussichtspunkten künstlerische Reliefs, auf denen die jeweilige Aussicht ertastbar ist. Doch gleich die erste Tafel an der Schilkseer Promenade mit Blick auf Strand und Fähranleger wurde Opfer von Vandalismus. Offenbar wurde sie gewaltsam gelöst und dabei verbogen und anschließend zwischen die Gitterstäbe gesteckt.

Spekulationen über die Gründe

Danach hatte Sönke Osmann, Leiter des Olympiazentrums Schilksee, das Kunstwerk erstmal sichergestellt und die Künstlerin informiert. In einer Schilkseer Facebook-Gruppe sei über die Gründe spekuliert worden. Anwohner hätten möglicherweise gefunden, dass dort Verletzungsgefahr bestanden hätte, gibt Osmann die Kommentare wieder. Doch das sind alles nur Mutmaßungen – und Vandalismus bleibt es auf jeden Fall. Doch weder Osmann noch Diez haben den Vorfall bei der Polizei gemeldet.

Kunstobjekt wird sicherer gemacht

Stattdessen „haben wir vereinbart, dass wir da noch nachbessern“, so Osmann. Konkret heißt das: Ute Diez wird in den nächsten zwei Wochen das Relief wieder flott und vor Zerstörungswut sicherer machen. Die Unterkonstruktion der Tafel soll mit einer festeren Edelstahlplatte verstärkt werden und mehr Befestigungspunkte bekommen. Zum Glück hat sich die Firma, die schon die erste Platte angefertigt hatte, bereit erklärt, die Kosten dafür zu tragen. Wie sie allerdings die gebogene Tafel wieder gerade bekommt, weiß Ute Diez noch nicht.

Ute Diez, die Kunst für Sehende und Nichtsehende schaffen möchte, hat weitere neun Werke in Planung: am Kleinen Kiel, an der Schwentinemündung, an der Aussichtsplattform der Wiker Schleuse, auf der Geomarwiese, am Schifffahrtsmuseum sowie in Lübeck am Mühlenteich und in der Kleinen Wallstraße sowie in Hamburg am Altonaer Balkon und am Fischmarkt.

Für das nächste Relief, das am Geländer der kleinen Schwentinebrücke angebracht werden soll – mit Aussicht auf die Kieler Förde –, überlegt sie jetzt die Unterkonstruktion gleich zu modifizieren. „Der Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum ist speziell,“ sagt Ute Diez ganz diplomatisch. Und meint damit, dass Vandalismus in dem Bereich keine Seltenheit ist. Offenbar seien dort die Hemmschwellen wohl geringer, vermutet sie.