"Kunst hoch Schule": Mu-Projekt feiert zehnjähriges Bestehen

Der erste Workshop fand 2011 an der Max-Planck-Schule statt. Dort wurde das Jubiläum nun an vier Tagen mit vier Workshops gefeiert. Kunstlehrerin Bettina Schumann war vor zehn Jahren dabei, als der erste Workshop unter dem Titel „Experimentelle Materialerfahrung als Ausgangspunkt für kreative Prozesse“ mit einer elften Klasse der Max-Planck-Schule startete. „Wir waren mit Designern bei einem Unternehmen in Wellsee, das Verpackungen herstellte“, sagte sie.

Erfrischende Erfahrungen

Die Schülerinnen und Schüler untersuchten dort die Eigenschaften von Papier und Karton, spürten neue Gestaltungsmöglichkeiten sowie Materialanwendungen auf und erforschten die Grenzen des Materials. Für sie eine neue und erfrischende Erfahrung, „wie der Klasse auf diese Weise ein Berufsbild von der Pike auf vermittelt wurde“. Seitdem nimmt das Gymnasium regelmäßig an Workshops teil. „Die Künstlerinnen und Künstler bringen sich und ihre Berufe mit, bereichern damit den Schulalltag und Unterricht. Wir haben nicht wenige Schülerinnen und Schüler, die sich heute auf der Muthesius-Kunsthochschule tummeln“, sagt die Lehrerin.

Etwa 300 Workshops im Jahr

Seit zehn Jahren werden jährlich mehr als 300 künstlerische Workshops und Fachtage an Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein umgesetzt, selbst im Corona-Jahr 2020 gab es online oder draußen 35 an der Zahl. Seminare und Fortbildungen ergänzen zudem das Programm. „Die ein- bis fünftägigen Workshops sind während der Schulzeit, jedoch ohne Ablenkung wie Klingelzeichen und Hausaufgaben. Sie sind auch nicht fächerübergreifend“, sagt Ute Diez, seit 2014 Projektleiterin. „Dadurch dass die Schülerinnen und Schüler die Kunst nah erleben, bauen sie Hemmschwellen ab und wir gewinnen dadurch auch Studierende.“.

Kunstschaffende können sich mit konkreten Ideen bei der Kunsthochschule bewerben, ebenso Kunstlehrkräfte aus Schleswig-Holstein. Eine Jury, bestehend aus dem Präsidium sowie Professorinnen und Professoren der Kunsthochschule, dem Vorsitz des BDK Landesverbands Schleswig-Holstein und der Landesfachberatung Kunst am IQSH, entscheidet dann, welche Workshops umgesetzt werden.

Emotionen im Comic

An der Max-Planck-Schule kamen zum Jubiläum vier Workshops mit der Malerin Roswitha Steinkopf, dem Soundkünstler Heiko Wommelsdorf und Jörg Klinner mit analoger Fotografie zustande. Comiczeichner Gregor Hinz zeigte der sechsten Klasse, wie man Emotionen zeichnen und einen Charakter entwickeln kann. Ein Blatt, ein Comic: „Ich habe Werner gezeichnet, der immer auf alles sauer ist und später von einem Flugzeug getroffen wird“, sagte der zwölfjährige Elias. Er fand den Workshop „super, besser als der Normalunterricht“. Auch Gregor Hinz schwärmte: „Die haben super crazy Ideen, das erweitert auch meinen Horizont als Comiczeichner. Ich kopiere nie, aber hier überlege ich mir das“, sagte er.