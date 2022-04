Kiel

Offizieller Anpfiff auf dem sanierten Kilia-Platz: Am Hasseldieksdammer Weg spielen die Fußballerinnen und Fußballer des FC Kilia Kiel und das Football-Team der Baltic Hurricanes ab sofort auf Kunstrasen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Sportdezernent Gerwin Stöcken (beide SPD) und Innenstaatssekretärin Kristina Herbst (CDU) eröffneten am Dienstagabend gemeinsam mit den Vereinen das frisch erneuerte Sportgelände. Neben der Umgestaltung von Natur- auf Kunstrasen wurde auch ein Drainage- und Entwässerungssystem installiert und die Flutlichtbeleuchtung erneuert.

Bei den Footballern der Baltic Hurricanes freut man sich über die neue Heimspielstätte. „Das ist ein absolutes Upgrade für die Anlage“, sagt Headcoach Timo Zorn. „Und uns eröffnet das neue Kunstrasenfeld völlig neue Möglichkeiten, um intensiver trainieren zu können.“ Schon über die Ostertage hatte er sein Team für ein Kurztrainingslager auf dem neuen Kunstrasen versammelt – für die Vorbereitung auf die neue Saison in der German Football League (GFL).

Kunstrasenplatz soll Training und Spiele bei jedem Wetter ermöglichen

Der Vorteil: Mit dem Kunstrasenplatz sollen die Sportler künftig witterungsunabhängig aktiv sein können. „Vorher waren wir durch die durchregneten Rasenplätze schon deutlich eingeschränkt“, sagt Zorn. Gespielt wurde zuletzt auf der Moorteichwiese. Auf die Möglichkeit, auf Naturrasen zu trainieren, will man jedoch nicht komplett verzichten – auch wegen der vielen Auswärtsspiele auf dem herkömmlichen Geläuf. „Der Kunstrasen macht das Spiel schon viel schneller, die Muskeln reagieren anders – wir müssen auf alles vorbereitet sein.“

Ein Rahmen, um ganzjährig ein hochwertiges Training anbieten zu können – das kommt auch bei den Fußballern des FC Kilia Kiel gut an. „Das ist ein Riesengewinn für unsere Mannschaften“, sagt der erste Vorsitzende Volker Roese. „Durch die neue Flutlichtanlage können wir nun zwölf Monate im Jahr ohne Probleme spielen und trainieren.“ Das sanierte Sportgelände unterstreicht die Ambitionen des Vereins. Die Ligamannschaft ist derzeit unangefochtener Spitzenreiter in der Landesliga und steht kurz vor dem Aufstieg in die Oberliga – der höchsten Spielklasse in Schleswig-Holstein.

Gemeinsam auf dem neuen Kunstrasenplatz zuhause: die Fußballer von Kilia Kiel und die Footballer der Baltic Hurricanes. Quelle: Uwe Paesler

Das gesamte Training aller Männer-, Frauen- und Jugendteams werde aber nicht auf dem Hauptplatz stattfinden können. „Da sind wir auch auf die Kooperation mit den Baltic Hurricanes angewiesen“, so Roese, „das funktioniert bisher aber herausragend.“

Bei der Umgestaltung auf Kunstrasen mussten nicht nur sportliche, sondern auch ökologische Faktoren berücksichtigt werden. „Das war die Voraussetzung für die Förderung“, so Oberbürgermeister Ulf Kämpfer bei der Eröffnung. Statt mit Recycling- oder Neugummigranulat wurde das Spielfeld mit Quarzsand und Naturkork verfüllt. Die Gesamtkosten für die Sanierungsmaßnahmen betragen nach Angaben der Stadt rund 1,65 Millionen Euro. Das Land Schleswig-Holstein fördert das Umbauprojekt mit einer Summe von 250 000 Euro.

Baseball: Bekommen auch die Seahawks eine neue Spielstätte?

Noch in diesem Jahr stehen weitere Planungen an, perspektivisch könnte noch ein dritter Sport auf dem Gelände heimisch werden. In einem zweiten Bauabschnitt soll ein kombiniertes Fußball-Rasenspielfeld mit einem Baseballfeld in Ligagröße entstehen – für die Seahawks, Baseballmannschaft von Rot-Schwarz-Kiel. Drei Vereine auf einer Anlage: „Das wäre schon eine einmalige Sache“, so der Kieler Sportamtsleiter Philip Schüller.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob künftig auch weitere Kieler Vereine auf einen Kunstrasenplatz hoffen können? „Wichtig ist, dass es die Nutzung hergibt“, so Schüller. Vor allem wenn eine Masse an Mannschaften auf ein Sportfeld angewiesen ist oder mehrere Vereine kooperieren, sei Kunstrasen sinnvoll. Eine maximale Auslastung von 2500 Stunden jährlich ist laut der Stadt Kiel auf Kunstrasen möglich – schätzungsweise etwa dreimal so viel wie auf herkömmlichem Naturrasen.