Kiel

Offizieller Anpfiff auf dem sanierten Kilia-Platz: Am Hasseldieksdammer Weg in Kiel spielen die Fußballerinnen und Fußballer von Kilia Kiel und das Football-Team der Baltic Hurricanes ab sofort auf Kunstrasen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Sportdezernent Gerwin Stöcken (beide SPD) und Innenstaatssekretärin Kristina Herbst (CDU) eröffneten am Dienstagabend gemeinsam mit den Vereinen das frisch erneuerte Sportgelände. Bis Anfang April dauerten die Arbeiten auf dem Hauptplatz an.

Platz wurde auf Kunstrasen umgestaltet

Neben der Umgestaltung von Natur- auf Kunstrasen wurde ein Drainage- und Entwässerungssystem installiert und die Flutlichtbeleuchtung erneuert. Der Vorteil des multifunktionalen Kunstrasenplatzes: Sportlerinnen und Sportler sollen künftig ganzjährig und witterungsunabhängig trainieren und ihre Spiele austragen können. Damit wird auch der hohen Frequenz auf dem Sportfeld Rechnung getragen. Eine maximale Auslastung von 2500 Stunden jährlich ist laut der Stadt Kiel auf Kunstrasen möglich – schätzungsweise etwa dreimal so viel wie auf herkömmlichen Naturrasen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gesamtkosten für die Sanierungsmaßnahmen sollen rund 1,65 Millionen Euro betragen. Das Land Schleswig-Holstein fördert das Umbauprojekt mit einer Summe von 250.000 Euro.