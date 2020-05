Kunstrasenplatz fürs Kilia-Stadion

Kiel

Heute wird die Ratsversammlung dem Votum absehbar folgen. Das Land fördert den Umbau mit 250.000 Euro Die Stadt will die entsprechenden Bauausschreibungen noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen.

Provisorische Tribüne wandert zwei Meter Richtung Osten

„Durch die Umrüstung des Rasenfeldes in einen multifunktionalen Kunststoffrasenplatz können künftig witterungsunabhängig viele geschlechterübergreifende Kinder-, Jugend- und Erwachsenensportler*innen mehrerer Vereine und Schulen diese Anlage nutzen“, schreibt Sportdezernent Gerwin Stöcken in seiner Vorlage für den Rat. Im Klartext: Der Ligaplatz wird dann nicht allein vom Football-Klub Baltic Harricans und vom FC Kilia, sondern von weiteren Vereinen und auch Schulen genutzt werden können. Die provisorische Tribüne mit fast 1000 Sitzplätzen soll im Zuge der Umgestaltung um zwei Meter Richtung Osten versetzt und mit einem Fundament fest verankert werden.

Der Finanzausschuss hat das städtische Vorhaben ohne weitere Debatte einstimmig beschlossen. Die einzige Wortmeldung kam von der grünen Ratsfrau Anke Oetken. Sie ermunterte dazu, vor der Umwandlung von Naturrasen- zu Kunstrasenplätzen künftig generell das Grünflächenamt und den Umweltausschuss zu konsultieren. Immerhin sei auch so etwas ja stets ein Eingriff in die Natur. Im konkreten Fall ging der Vorstoß indes ins Leere, weil der Umweltausschuss aus Infektionsschutzgründen zuletzt schon zweimal ausgefallen ist.

100 Millionen Euro Corona-Defizit

Im Finanzausschuss kündigte der Kieler Kämmerer Christian Zierau zudem einen Nachtragshaushalt nach der Sommerpause an. Zierau bezifferte die Corona-Folgen im Haushalt 2020 unverändert mit 100 Millionen Euro. Zudem gehe der Eigenbetrieb Beteiligungen von einem um mindestens fünf Millionen Euro erhöhten Zuschussbedarf für die städtischen Gesellschaften aus, insbesondere für die Kieler Verkehrsgesellschaft und die Seehafen GmbH.

Zierau hält an den Forderungen nach einem kommunalen Rettungsschirm von Bund und Land sowie nach einer Berücksichtigung der Corona-Ausfälle im neuen kommunalen Finanzausgleich fest. Letzterem hat die neue schleswig-holsteinische Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU) allerdings schon eine Absage erteilt.

Zierau seinerseits erteilte lehrbuchhaften Konsolidierungsmaßnahmen im städtischen Haushalt eine Absage. Es sei falsch, jetzt auf Investitionen zu verzichten. Es sei falsch, jetzt Personal einzusparen. Schon um die Wirtschaft anzukurbeln, müsse die Stadt an den geplanten Ausgaben festhalten. Zudem habe sich nichts an den Aufgaben geändert, den Sanierungsstau in Kiel abzubauen und die Zukunft der Stadt zu gestalten.

