Die Kieler Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach einer räuberischen Erpressung am Morgen des 19. Februar. Drei Täter sollen in einem Parkhaus am Kieler Hauptbahnhof einen 25-Jährigen bedroht und von ihm einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet haben. Die Beschreibung der mutmaßlichen Täter durch den 25-Jährigen wirkt kurios.

Nach Angaben der Polizei sprachen am vergangenen Sonnabend um 10 Uhr drei junge Männer einen 25-Jährigen in dem Parkhaus an. Er sei kurz vor seinem im Erdgeschoss geparkten Auto gewesen, als er von den unbekannten Männern aufgefordert worden sei, sich in sein Fahrzeug zu setzen. Laut Polizei kam er der Aufforderung nach.

Ein Täter habe sich dann neben ihn auf den Beifahrersitz gesetzt, den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss gezogen, und ihm mit körperlicher Gewalt gedroht. Ein weiterer Täter soll Bargeld aus der Mittelkonsole genommen haben. Laut Polizei flüchtete der 25-Jährige danach in Richtung Ausgang des Parkhauses, lief schließlich in ein Bowlingcenter und rief die Polizei an.

Beschreibung der Täter wirkt kurios

Den Täter, der auf dem Beifahrersitz gesessen haben soll, beschrieb der 25-Jährige als 26 bis 27 Jahre alt, etwa 1,68 Meter groß und von korpulenter Statur. Er habe einen Drei-Tage-Bart mit einem ausgeprägten Schnauzbart und rote Punkte auf der rechten Wange gehabt. Er sei mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Jeans bekleidet gewesen. Zudem habe er eine blaue Cap mit weißem Zeichen und eine FFP2-Maske getragen.

Die Person, die sich das Bargeld gegriffen habe, sei 24 bis 25 Jahre alt, etwa 1,50 Meter groß und kräftig. Er sei mit einer schwarzen Jacke der Marke „The North Face“ und einer Mütze der Marke „Eisbär“ bekleidet gewesen.

Den dritten Täter beschrieb der 25-Jährige als 18 bis 20 Jahre alt, circa 1,20 Meter groß und sehr schlank. Er habe eine hellblaue Jacke der Marke „Quicksilver“ sowie eine Mütze mit blauen Streifen getragen. Die Kriminalpolizei bittet Personen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, sich mit den Beamtinnen und Beamten telefonisch unter 0431/160-3333 in Verbindung zu setzen.