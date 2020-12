Am Ostseekai steht eine der größten zivilen Landstromanlagen in Europa. Bei der Gestaltung der Anlage hat der Seehafen Kiel sich etwas einfallen lassen. Eine LED-Fassade soll das Gebäude jetzt besser ins Stadtbild integrieren.

So schön leuchtet Landstrom

Von Frank Behling