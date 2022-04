Frauenrunde in Kiel-Ost: Im Wahlkreis 14 treten drei aussichtsreiche Direktkandidatinnen zur Landtagswahl an. Die Partei- und Landtagsfraktionsvorsitzende der SPD trifft auf zwei Mitbewerberinnen, die bislang allenfalls kommunalpolitisch in Erscheinung getreten sind. Politisches und Persönliches.